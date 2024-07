Judith Porstner übernimmt Führung bei Opel Austria

Mit 1. Juli 2024 übernimmt Mag. Judith Porstner als Managing Director die Führung von Opel Austria. Mit ihrem umfassenden

Sales- und Marketing-Hintergrund in der Automobilbranche und ihrer langjährigen Erfahrung in Führungspositionen bei renommierten

Herstellern wie Renault bringt sie eine wertvolle Mischung aus strategischem Denken und operativer Exzellenz mit.

Expertise.

Ihr Vorgänger, Stefan Barth, wechselt in die Stellantis EE Zentrale, um seine im europäischen Team der Strategischen Marketingplanung einzubringen und sich Aufgaben rund um die Elektromobilität in Europa zu widmen. Markus Wildeis, Managing Director Stellantis Austria, dazu: „Ich freue mich sehr, dass wir Judith Porstner als Managing Director für Opel Austria gewinnen konnten. Sie bringt jahrzehntelange Erfahrung mit und kennt den österreichischen Markt sehr gut. Ihre

Expertise in Sales, Marketing und Management wird entscheidend dazu beitragen, die Geschäfte und die Marktposition von Opel Austria

auszubauen. Ich bedanke mich bei Stefan Barth für seinen unermüdlichen Einsatz und Engagement für Opel und wünsche ihm für seinen weiteren

Weg viel Erfolg.“ hak

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp