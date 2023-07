Jürgen Anlauf – Neuer Head of Business Development

Jürgen Anlauf ist neuer Head of Business & Retailer Development bei Volvo Car Austria, der österreichischen Vertriebsgesellschaft des schwedischen Premium-Automobilherstellers. Er folgt damit Harald Antlanger, der mit Ende Mai das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Der 55-jährige Automotiv-Experte kann langjährige Erfahrung aus den verschiedensten Bereichen vorweisen. Im Jahr 1999 startete er bei Peugeot Austria in Wien als Quality Manager und übernahm 2001 die Agenden des Product Managements, um in der Folge sein Vertriebswissen als regionaler Sales Manager zu ergänzen. Von 2009 bis 2016 zeichnete Jürgen Anlauf bei Peugeot Citroen PSA als Direktor Händlernetz, Qualität und Schulung verantwortlich. Im Jahr 2016 wechselte er zu Volvo Car Austria wo er sich mit der Entwicklung des Händlernetzes beschäftigte. Durch sein Engagement und Branchenkenntnis konnte er daher die kürzlich frei gewordene Position als Leiters des Bereichs Business & Retailer Development übernehmen.



In dieser Funktion spielt Anlauf nun eine wichtige Rolle beim Wandel der schwedischen Premium-Marke in Österreich. Er berichtet direkt an Melisa Seleskovic, die Geschäftsführerin der Volvo Car Austria GmbH.



„Die Automobilbranche befindet sich im bisher größten Wandel seiner Geschichte – dem Umbruch vom klassischen Großhandels- zum Direktvertriebsmodel. Wir können uns glücklich schätzen, mit Jürgen Anlauf einen ausgewiesenen Experten des österreichischen Automobilmarktes als auch Händlernetzes an unserer Seite zu haben, der mit Besonnenheit und Weitblick diese Transformation innerhalb unserer Organisation lenkt und überaus produktiv und transparent mit den Volvo Partnern zusammenarbeitet“, so Melisa Seleskovic, Geschäftsführerin der Volvo Car Austria GmbH.

