Juice Booster 2 im exklusiven Mercedes-Benz-Look

Die mobile Ladestation Juice Booster 2 gibt es jetzt auch im exklusiven Mercedes-Benz Look. Der Juice Booster 2 hat sich in einem Ausschreibungsverfahren gegen die Produkte anderer Mitbewerber durchgesetzt. Er wurde bei Mercedes-Benz Customer Solutions, der Zubehör-Sparte von Daimler, aufgenommen. Die Artikel des vorliegenden After-Sales-Angebots sind sehr sorgfältig ausgewählt. Sie müssen den hohen Ansprüchen der Kunden genügen. Nicht zuletzt verspricht ein White-Label-Produkt aus diesem Sortiment Premium-Qualität auf höchstem Niveau.

Das einzige After-Sales-Produkt seiner Art

Der Juice Booster 2 ist die erste und bisher einzige mobile Wallbox, die ab sofort für alle Händler und Endkunden des traditionsreichen Automobilproduzenten erhältlich ist. Mit den entsprechenden Anpassungen hinsichtlich der Marke ist der Juice Booster 2 ganz auf die Anforderungen des Kunden abgestimmt.

Der führende Anbieter von Fahrzeugleasing und Flottenmanagement in Europa Athlon, eine Tochter von Daimler, arbeitet in puncto Ladeinfrastruktur bereits mit Juice zusammen. Mit dem Juice Booster 2 und individuell abgestimmten Adaptersets hat man ein massgeschneidertes Angebot für Flottenbetreiber geschaffen. Um die Elektrifizierung ganzer Fahrzeugflotten attraktiv zu machen und den Umstieg auf Elektromobilität schnell, einfach und komfortabel zu gestalten.

Die wichtigsten Vorteile des Juice Booster 2

– An jeder Steckdose laden. Mit den Adaptern des Juice Booster 2 kann man das Elektroauto an jeder herkömmlichen Haushalts- und Industriesteckdose weltweit laden. Selbst Dosen von öffentlichen Ladestationen sind nutzbar. Kurz: Wo es Strom gibt, kann man mit dem Juice Booster 2 immer schnell und sicher laden.

– Automatische Leistungserkennung. Das Ladegerät stellt sich immer auf die optimale Ladeleistung ein. Eine Überbelastung von Steckdosen ist damit ausgeschlossen.

– Die Haushaltadapter verfügen über eine patentierte Temperaturüberwachung, den Juice Celsius. Der sorgt für absolut sichere Ladevorgänge auch an gewöhnlichen Haushaltsdosen. Die integrierten Temperatursensoren kommunizieren mit dem Juice Booster 2 über die Steckerverbindung Juice Connector. Registriert der Stecker eine mögliche Überhitzung, gibt er ein Signal an die mobile Ladestation weiter. Die fährt dann die Ladung kontrolliert herunter. So entstehen keine Schäden an der Steckdose oder am Akku des Elektroautos. Sobald die Pins wieder eine normale Temperatur haben, startet der Ladevorgang erneut.

– Der Juice Booster 2 ist absolut wasserdicht und mit bis zu drei Tonnen Radlast überfahrbar.

– Adapterstecker Juice Connector. Er ist CE-konform und so ausgelegt, dass er auch künftige Funktionen mit abdecken kann. Denn die Investition in den Juice Booster 2 und in die Adapter soll nachhaltig sein.

– TÜV SÜD-geprüft. Der Juice Booster 2 ist die erste mobile Ladestation der 22-kW-Leistungsklasse weltweit, die nach IEC 62752 Ed. 1 2016 inklusive AMD1 2018 TÜV SÜD-geprüft ist.

– In der Pro-Version verfügt der Juice Booster 2 zusätzlich über wechselbare Adapter fahrzeugseitig.

