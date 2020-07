Juice Booster – Mobiles Laden einfach & schnell

Juice Booster – Mobiles Laden einfach & schnell. Was oft nicht ganz so einfach ist wie es scheint, aber mit dem Juice Booster funktioniert´s. Damit können sie ihr E-Mobil laden wo sie wollen, wie sie wollen. Einfach & schnell. Warum? Weil Juice Booster – das mobile Ladegerät von Juice Technology – immer bereit ist.

Denn der Juice Booster2 ist klein und handlich. So können Sie ein- bis dreiphasig laden. Von 1.4 bis 22 kW. Mit einer Stromstärke bis zu 32 Ampere. Und er ist kompatibel mit einer Typ-2- oder Typ-1-Ladebuchse an ihrem E-Mobil. Er erfüllt alle technischen Auflagen und Normen. Weltweit.

Um den global betrachtet recht unterschiedlichen EV-, Industrie- und Haushaltssteckern gerecht zu werden, bietet Juice Technology viele Adapter. Die sorgen mit wasserdichtem „Juice Connector“ für die richtige Verbindung. Die Stromstärke wird dabei automatisch reguliert.

U niversell einsetzbar

Darüber hinaus ist der Juice Booster2 mit Wandhalterung auch als Wallbox oder mit Typ-2-Adapter als Typ-2-Kabel verwendbar. Also von der Haushaltssteckdose bis zur öffentlichen Ladesäule. Im Idealfall ist ihr Fahrzeug in 3-4 Stunden voll geladen. Mit dem Juice Booster erfolgt mobiles Laden also einfach & schnell. Auch nicht unwichtig: der Booster ist in einem Temperaturbereich von -25 bis +45 Grad betriebsbereit. Weitere Vorteile sind die automatische Erkennung von Gleichstrom-/Wechselstromfehler. Außerdem eine permanente Erdleiter- und Hitzeüberwachung, sowie seine Diebstahlsicherheit.

A nd the winner is…

Was den Juice Booster2 zum absoluten Winner bei mobilen Ladegeräten macht? Er ist ein Winner! Aufwändige Tests von ÖAMTC/ADAC weisen ihn als Testsieger aus. Mit Testwerten von 1,1 bei Sicherheit und Zuverlässigkeit und Gesamtnote von 1,3 erreichte er beim Mobile Charger Test 2019 locker die 5-Sterne-Bestmarke. Auch der Schweizer TCS empfiehlt das Gerät.

I m Überblick

Juice Booster – Mobiles Laden einfach & schnell

Laden an jeder Steckdose, mit Adaptern weltweit

Automatisch die optimale Ladeleistung

Unkaputtbar. Wasserdicht, mit bis zu 3t Radlast überfahrbar

Europas einziges Mobilgerät mit Gleichstromfehlerschutz

Netzseitige Adapter zu Typ2, Typ 3c

Nachhaltig

Juice Technology pflanzt für jeden produzierten Juice Booster 2 einen Baum. Für größere Ladestationen sind es sogar bis zu zwölf Bäume je Gerät. Juice-CEO Christoph Erni: „Uns war zu wenig, dass unsere Ladestationen nur auf dem Papier CO 2 -neutral produziert und transportiert werden. Deshalb haben wir uns für dieses Engagement entschieden.“ Die Bäume werden nicht in artenarmen Monokultur-Plantagen, sondern in natürlichen Waldgebieten gepflanzt.

Zu Juice Technology

Die 2014 von Christoph Erni gegründete Juice Technology AG mit Sitz in Cham (Schweiz), ist weltweit führender Hersteller mobiler 22-kW-Ladestationen. Teil der Unternehmensgruppe sind die Juice Services GmbH und die deutsche Juice Europe GmbH in München. Zum Portfolio des Unternehmens gehören außerdem softwarebasierte Lade- und Lastmanagementsysteme, Ladesäulen, Wallboxen und DC-Ladestationen.

