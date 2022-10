Juice World Charging Day – Geballte Ladung Ladetechnik

Eine geballte Ladung Ladetechnik lieferte der Juice World Charging Day. Der heurige Event stand ganz im Zeichen von Zukunftssicherheit, Bedienkomfort und hochwertiger Ästhetik. Die Schweizer Ladestationsherstellerin präsentierte ihre neuesten Highlights. Juice hat die Messlatte wieder ein ganzes Stück höher gelegt.

Schmelztiegel von Soft- und Hardware

Klare Linien, abgerundete Ecken, mattes Silber und glänzendes Schwarz. Die Neuauflage des Juice Charger me mit der Modellnummer 3 kommt in neuem Look. Der markiert die Familienähnlichkeit zur beliebtesten mobilen Ladestation Juice Booster 2 noch deutlicher. Er ist jetzt mit IP67 und IK10 genauso widerstandsfähig wie der Booster und hat schon diverse Designpreise erhalten. Den Red Dot Award, den iF Design Award sowie den Green Good Design Award.

Das eigentliche Highlight des Events aber ist der mit Spannung erwartete Juice Booster 3 air. Optisch eine komprimierte Version des JB 2, eröffnet die 11-kW-Ladestation völlig neue Horizonte. Die Nutzer können sich auf nicht weniger als sieben Funktionsmerkmale freuen. Als erstes j+ Gerät kann man den Juice Booster 3 air mit der App j+ pilot fernsteuern. Und er lässt sich einfach Over-the-Air updaten. Das macht ihn zu einer smarten Wallbox.

Dass der JB 3 air komplett wasserdicht und unglaublich robust ist (IP67, IK10), versteht sich von selbst. Neben der automatischen Leistungserkennung über die Adapterstecker sind neue Fehlererkennungen hinzugekommen. Die erhöhen die Sicherheit weiter. So schaltet sich das Gerät etwa bei falsch verdrahteten Steckdosen ab. Oder wenn das Fahrzeug mehr Strom zieht als vorgesehen. Zweifellos etabliert sich das nur 700 Gramm leichte Smart Gadget (ohne Kabel) damit schnell als mobile Variante zur klassischen Wallbox.

Lieferfähigkeit

„Wir können liefern“ ist angesichts der weltweit anhaltenden Lieferkettenprobleme der wohl wichtigste Satz des heurigen Juice World Charging Day – eben eine geballte Ladung Ladetechnik. Sinnbildlich dafür standen Container auf der Bühne im Münchner Olympiapark. Denn Juice liefert gleich containerweise – vorzugsweise im Aftersales-Geschäft und an OEM, sprich an Fahrzeughersteller. An dritter Stelle auf der Liste der Zielkunden stehen Stromversorger und Immobiliengesellschaften.

Alltagstauglichkeit

Juice Technology legt Wert darauf, dass alle ihre Geräte durchgehend nach den hohen Standards der Automobilindustrie zertifiziert sind. Nicht nur in Bezug auf die Hardware, sondern auch in Sachen Cybersicherheit. Außerdem setzt sie sich mit einer Delegation in Normungsgremien dafür ein, aus alltagsnahen Nutzererfahrungen Industriestandards abzuleiten. Anwender sollen sich keine Gedanken mehr darüber machen müssen, wie sicher ein Gerät ist und wie es zu verwenden ist. Alle Geräte von Juice erfüllen die gleichen maximalen Werte in puncto Sicherheit, Dichtigkeit, Robustheit und Temperaturumfang. Die einzige Frage, die man sich stellen sollte, muss lauten: „Welcher Ladetyp bin ich – für mobiles oder stationäres Laden?“

