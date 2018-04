Junger Österreicher auf den Spuren von Senna, Mansell und Button

Der 16-jährige Oberösterreicher Nico Gruber startet heuer in der Britischen Formel Ford Meisterschaft und überraschte bereits beim Debüt. Heute stellte er im Hotel Post Wrann in Velden vor versammelter Presse sein Saisonprogramm für 2018 vor.

Zweimal unter den Top 10

Nico Gruber fährt in der Avon Tyres BRSCC Formula Ford 1600 beim Traditionsrennstall Cliff Dempsey Racing . Er schaffte es zweimal in die Top 10 und überraschte somit bereits bei seinem Debüt. Der mitteleuropäische Kartchampion lag in seinem ersten Rennen in Silverstone bereits auf Platz 8, als ihn ein Bremsdefekt auf Rang 21 zurückwarf. Im zweiten Lauf stürmte er von P21 durchs Feld bis in die Top 10 und holte damit erste Punkte. Im dritten Rennen krönte er sein großartiges Wochenende mit Rang 7.

„Der Wagen war fantastisch“

„Das Auftaktwochenende hat schon richtig Spaß gemacht. Leider hatte ich im ersten Lauf noch ein technisches Problem, aber in den Rennen 2 und 3 war es einfach nur cool. Der Wagen war fantastisch und ich konnte voll attackieren“, so Gruber.

Teamchef Cliff Dempsey strahlte

„Nico ist vom Speed her schon ganz knapp an der Spitze dran. Und das an seinem ersten Rennwochenende. Wenn er von Defekten verschont bleibt, können wir uns auf eine tolle Saison freuen“, strahlte Teamchef Cliff Dempsey.

Auch Senna und Button lernten in der Formel Ford

Die Britische Formel Ford Meisterschaft, in der auch schon Legenden wie Ayrton Senna, Nigel Mansell oder Jenson Button das Formelfahren lernten, geht von Ende März bis Mitte Oktober und umfasst 23 Läufe.

Die nächsten Rennen für Nico steigen am 12. und 13. Mai am schottischen Knockhill Racing Circuit, 50 Minuten nördlich von Edinburgh.