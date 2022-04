Justin Bieber x Vespa – Sonderedition

Bei einem exklusiven Projekt von Justin Bieber und Vespa kommen der Geist der Freiheit und die Leidenschaft für Style und Design zusammen. In einer Sonderedition der Vespa Sprint, die ab Juni auch in streng limitierter Stückzahl in Österreich verfügbar ist.

Heuer startet Vespa eine Kooperation auf absolutem Topniveau der internationalen Popkultur: Justin Bieber, der weltweit gefeierte Popstar arbeitet mit Vespa zusammen, um die Justin Bieber x Vespa Sonderedition zu präsentieren. Ein neues exklusives Vespa Modell, dessen Look Justin Bieber designt und gestaltet hat. Seine Leidenschaft für Vespa ist bekannt. „Das erste Mal, dass ich mit einer Vespa fuhr, war irgendwo in Europa, in London oder Paris. Ich erinnere mich daran, dass ich eine Vespa sah und dachte: So eine will ich mal fahren. Es war eine so fantastische Erfahrung, nur der Wind, der durch meine Haare wehte und dieses Gefühl der Freiheit. Es war einfach nur klasse“, so Justin Bieber.

Glamourös und zeitlos

Die neue Vespa spiegelt die Kreativität von Justin Bieber wider. Monochrom ist das grundlegende Stilelement der neuen von Bieber signierten Vespa. Die Farbe Weiß, die der Sänger gewählt hat, zieht sich über alle Komponenten der neuen Vespa Sprint. Von der Sitzbank über die Griffe bis hin zu den Speichen der Felgen. Das Markenlogo und die auf die Karosserie aufgetragenen Flammen sind ebenfalls Ton in Ton weiß. Der Sänger wählte dieses Design, um den kreativen Geist,die Lebendigkeit und den Elan zu symbolisieren. Gemeinsame Werte, die Justin Bieber und Vespa teilen.

Umweltfreundlich

Die Justin Bieber x Vespa Sonderedition fährt mit umweltfreundlichen Motoren als 50er- und 125er-Modell. Die moderne Form der Karosserie wirkt leicht und bietet zugleich Schutz. Der Lenker mit dem klassischen Rechteckscheinwerfer trägt ein hochmodernes TFT-Multifunktions-Farbdisplay. Das ist zahlreichen Smartphone-Funktionen koppelbar. LED-Lichttechnik und markante 12-Zoll-Felgen bringen die gelungene Verschmelzung von Stil und Technologie auf den Punkt.

Ab Juni

Die exklusive, limitierte Sonderedition Justin Bieber x Vespa ergänzt eine ebenso faszinierende Zubehörkollektion. Eine Tasche, Handschuhe und ein rundum weißer Helm im exklusiven Justin Bieber-Style mit Flammen. Sie machen das Fahrvergnügen komplett. Für alle Vespa Fans, die sich eines der wenigen, mit Spannung erwarteten Exemplare sichern wollen: Ab Juni ist das Modell verfügbar. Ansprechpartner für Reservierungen sind alle österreichischen Vespa-Händler. Zum Preis gibt es derzeit noch keine Informationen. Weitere Infos und Händlersuche auf www.vespa.at

