Kärnten – Kundenerlebnis in einer neuen Cupra Garage

Das Autohaus Igerc feiert neben seinem 35-jährigen Bestehen auch die Eröffnung der ersten Cupra Garage in Kärnten. Die Ausstellungsfläche beträgt 200 m2, sodass der Betrieb auf eine Gesamtgröße von 600 m2 wächst. Der neue Bereich bietet so ein exklusives Erlebnis für Kunden und lässt die Markenwelt und die Produkte mit beeindruckendem Flair erscheinen.

Zum Inhaber. Ernst Igerc ist gelernter Kfz-Techniker und seit mehr als 50 Jahren in der Autobranche tätig. Das Autohaus wurde mit Leidenschaft vom Gründer, dessen Frau Agnes und in weiterer Folge unter Einbindung der Tochter Natalie und Schwiegersohn Dominik zu einem repräsentativen Betrieb entwickelt.

Die erste Cupra Garage in Kärnten ist somit auf dem neusten Stand und erfüllt alle Anforderungen für ein digitales Schauraumerlebnis der Zukunft. Die Marke zählt zu den am schnellsten wachsenden Marken in Europa und ist auch in Österreich im Aufwärtstrend unterwegs. In den Monaten Jänner bis Mai 2023 ist Österreich mit dem Marktanteil von 3 % und einem Wachstum von 40,5% im Vergleich zum Vorjahr vorne dabei und bestätigt die Richtung nach oben.

Auch die Elektrifizierungsstrategie geht auf, denn der vollelektrische Born belegt nicht nur den zweiten Platz bei den E-Zulassungen, sondern bildet knapp 46% des Modellmixes ab.

