Kärnten – Pilotprojekt für Flugtaxis

Kärnten startet ein Pilotprojekt für autonome Flugtaxis. Das Forschungsprojekt wurde zwischen Land Kärnten und EHang Overseas vereinbart. Das Ziel sind neue Mobilitätslösungen. In den Bereichen Tourismus, Personen- und Gütertransport.

Seit 2018 ist Kärnten mit dem Projekt „Smart Urban Region Austria Alps Adriatic (SURAAA)“ Test- und Entwicklungsregion für automatisierte Mobilität. Nun setzt man mit dem Testbetrieb von Lufttaxis einen weiteren nächsten Schritt.

Kärnten wird damit Modell- und Testregion zur Erprobung von Passagierdrohnen. „Flugtaxis bieten spannende Möglichkeiten für neue Dienstleistungen und Geschäftsmodelle. Gleichzeitig muss sichergestellt sein, dass diese sicher, leise und sauber sind“, so Mobilitätslandesrat Mag. Sebastian Schuschnig.

Testbetriebe im Bereich der Logistik, als auch der Personenmobilität können sowohl das Gelände des Flughafens Klagenfurt, der Wörthersee Raum und das Logistik-Center in Villach/Fürnitz sein. Sicherheit habe, betonen die Projektpartner, oberste Priorität. Die Systeme seien redundant und jeder der 16 Rotoren ist mit einem eigenen Motor und eigener Batterie ausgestattet. Das Flugtaxi mit zwei Sitzplätzen sowie Stauraum für Gepäck werde an definierten und abgesicherten Start- und Landeplätzen aufsetzen. Die Türen bleiben automatisch geschlossen, bis die Rotoren stillstehen. Die Start- und Landeplätze seien Warteeinrichtungen für Passagiere. Sie dienen aber auch als Ladestationen für die Flugtaxis. „Das Flugtaxi wird kein Beförderungsmittel für Begüterte, sondern ist ein weiterer Puzzlestein in der Mobilität der Zukunft sein“, so Landesrat Schuschnig.

Fakten zum Flugtaxi EHang

2 Sitzplätze mit Stauraum, 16 Propeller, Fluggeschwindigkeit bis zu 130km/h, Reichweite zwischen 50-70km, Flugdauer max. 30 Min, Lautstärke max. 65db (vergleichbar mit Staubsauger)

