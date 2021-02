Karma – Kommt GS-6 nach Europa?

Geht es nach Karma, kommt die Elektrolimousine GS-6 auch nach Europa. Das aus Fisker hervorgegangene kalifornische Unternehmen bietet das Modell vorerst mit einem 1,5-Liter-Range-Extender-Dreizylinder an. Der versorgt die 28-kWh-Batterie mit Strom. Die beiden Elektromotoren haben eine Gesamtleistung von 400 kW/544 PS. Und sie liefern zirka 740 Newtonmeter Drehmoment.

Karma nennt eine Batterie-Reichweite von umgerechnet rund 125 Kilometern. Die Gesamtreichweite mit Range Extender soll knapp 580 Kilometer betragen. Eine rein batterieelektrische Version wird es ebenfalls geben. Die ist dann etwas günstiger. In den USA bietet Karma den GS-6 zu Preisen ab umgerechnet etwas über 69.100 Euro an. Der GSe-6 soll etwa 4.000 Euro günstiger sein. Nähere Einzelheiten zu den Preisen in Europa und wann der Karma GS-6 nach Europa kommt, nannte das Unternehmen noch nicht.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp