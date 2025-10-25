Kehrtwende bei Alfa Romeo

Kehrtwende bei Alfa Romeo – Die Marke hatte Mitte September die Benzinversionen von Giulia und Stelvio gestrichen. Nun sollen die früheren Topmodelle Quadrifoglio mit dem V6 und 520 PS (383 kW) im nächsten Jahr doch wieder ins Programm zurückkehren. Weitere neue Modelle befänden sich in Planung, hieß es dazu. Und auch die Dieselmodelle, die zuletzt noch übrig und kurzfristig nicht lieferbar waren, gehen in die Verlängerung. Sie sollen nun bis Ende 2027 verfügbar bleiben. Zuletzt hatte es bei der Meldung zum Benziner-Aus geheißen, sie würden noch bis ins nächste Jahr hinein verkauft.

Alfa Romeo bewerte die Transformationsphase neu, teilte die Stellantis-Tochter mit. Als Reaktion auf die aktuellen Veränderungen werde eine „Multi-Energy-Strategie“ verfolgt, „die die wichtigsten Marktsegmente abdeckt und den Anforderungen der jeweiligen Märkte gerecht wird“. Auch die nächste Generation von Giulia und Stelvio, die derzeit entwickelt wird, werde mit unterschiedlichen Antrieben produziert werden.