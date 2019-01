Kevin Reiterer weiterhin ungeschlagen

Nach drei Wochen im winterlichen Österreich ging es für den frisch gekrönten Weltmeister zurück nach Dubai. Das erste Rennen der neuen Saison fand vergangenes Wochenende in der Millionenmetropole Dubai statt.

National aber trotzdem International

Obwohl die VAE Meisterschaft eine nationale Rennserie ist, lockt sie über den Winter die besten Fahrer der Welt in den Wüstenstaat. Die Temperaturen sind für Tests und vor allem als Wintertraining ideal für Wassersportler aus Europa. Steven Dauliach (FRA), Raphael Maurin (FRA), Vize Weltmeister 2018 und Grand Prix Sieger sowie junge Athleten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten möchten Reiterer seinen UAE Titel aus vergangenem Jahr streitig machen. Mit dem Victory Team startet Reiterer in sein zweites Vertragsjahr und das mit großem Erfolg. Zwei erste Plätze sicherte sich der Österreicher bei dem ersten von sieben Grand Prix der VAE Rennserie. Zweiter wurde Steven Dauliach gefolgt von Salman Alawadhi (UAE).

„Harte und faire Zweikämpfe und geladene Action“

Kevin Reiterer: “Ein super Start in die neue Saison. Der Victory Ski und ich sind Eines. Die harte Arbeit letztes Jahr an der Entwicklung macht sich nun bezahlt. Im zweiten Lauf ist durch den starken Wellengang Wasser in den Ski eingetreten und dies kostete uns wichtige Zeit beim Start. Die Aufholjagd war ganz nach meinem Geschmack. Harte und faire Zweikämpfe und geladene Action. Zum Rennende schaffte ich es zweimal auf Platz Eins.”

Für eine Pause bleibt keine Zeit

Kommendes Wochenende startet die UAE Meisterschaft in ihre zweite Runde. Der Austragungsort befindet sich auf YAS Island direkt neben der Formel 1 Rennstrecke YAS Marine Circuit in Abu Dhabi.

