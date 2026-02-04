KGM Actyon Hybrid – das neue SUV-Coupé elektrifiziert

KGM Actyon Hybrid – das neue SUV-Coupé elektrifiziert – Mit dem Modell präsentiert der koreanische Hersteller KGM einen wichtigen Meilenstein seiner SUV-Offensive. Ein Modell, das klassische SUV-Stärken mit moderner Hybridtechnik verknüpft und damit sowohl Pendler als auch Familien und Outdoor-Fans ansprechen will. Der Actyon Hybrid steht für Effizienz, Komfort und Technik – und markiert einen weiteren Schritt in Richtung nachhaltiger Mobilität im wachsenden SUV-Segment.

Optisch wirkt der KGM Actyon Hybrid frisch und selbstbewusst: Die dynamische SUV-Coupé-Silhouette kombiniert muskulöse Proportionen mit klaren Linien, was dem Fahrzeug eine sportliche, aber zugleich elegante Ausstrahlung verleiht. Die Frontpartie wird von präzise gezeichneten LED-Scheinwerfern und einem markanten Kühlermaske-Design geprägt, das moderne Technik und Robustheit gleichermaßen symbolisiert.

Dank seiner Dimensionen – rund 4,74 Meter Länge und 1,91 Meter Breite – bietet der Actyon Hybrid nicht nur einen selbstbewussten Auftritt, sondern auch ein durchdachtes Raumangebot. Das großzügige Platzgefühl setzt sich im Innenraum fort, der mit hochwertigen Materialien, klar strukturierten Bedienflächen und moderner Technik punktet.

Hybridantrieb: Effizienz trifft Dynamik

Das Herzstück des neuen Actyon ist zweifellos sein Hybridantrieb. KGM kombiniert einen 1,5-Liter-Turbo-Benzinmotor mit einem leistungsstarken Elektromotor, die zusammen ein harmonisches und effizientes Antriebspaket bilden. Das sogenannte Dual-Tech Hybrid System liefert eine Systemleistung von rund 176 PS und ein Drehmoment, das im Alltag für souveräne Fahrleistungen sorgt.

Dank der Hybridtechnik können viele Alltagskilometer rein elektrisch zurückgelegt werden – besonders im Stadtverkehr profitiert der Fahrer von einer ruhigen, leisen und nahezu emissionsfreien Fahrt. Laut Hersteller sind im urbanen Betrieb bis zu 94 % der Strecke elektrisch möglich, was den Kraftstoffverbrauch deutlich senken kann. Das Zusammenspiel von Verbrenner und E-Motor sorgt nicht nur für Effizienz, sondern auch für ein vergleichsweise agiles Ansprechverhalten: Der Hybrid-Antrieb nutzt elektrische Unterstützung, um den Verbrenner bei Bedarf zu entlasten und gleichzeitig reichlich Drehmoment für souveräne Beschleunigung bereitzustellen.

Komfort und Technik: Vernetzt und intuitiv

Im Cockpit des KGM Actyon Hybrid trifft moderne Technik auf intuitive Bedienbarkeit: Zwei große 12,3-Zoll-Displays dienen als digitale Instrumente und zentrales Infotainment-System. Über das System können Navigation, Smartphone-Integration via Apple CarPlay und Android Auto sowie diverse Fahrinformationen komfortabel gesteuert werden.

Besonders hervorzuheben sind die vielfältigen Assistenzsysteme, die den Alltag im Straßenverkehr erleichtern: adaptive Temporegelung, Spurhalteassistent, Rückfahrkamera mit 360-Grad-Ansicht und weitere Sicherheitssysteme tragen zur aktiven Unfallvermeidung bei. So wird Komfort mit Sicherheit kombiniert – ein Plus insbesondere auf langen Strecken und im dichten Stadtverkehr.

Platz für Alltag und Abenteuer

Auch in puncto Stauraum und Alltagstauglichkeit präsentiert sich der Actyon Hybrid flexibel. Der Kofferraum bietet je nach Sitzkonfiguration bis zu 1.568 Liter Ladevolumen, was ausreichend Dimensionen für Gepäck, Sportausrüstung oder Großeinkäufe schafft. Kombiniert mit fünf komfortablen Sitzplätzen ergibt sich ein vielseitiges Raumkonzept, das sowohl Familien als auch Outdoor-Enthusiasten anspricht.

Die erhöhte Sitzposition verschafft guten Überblick über den Verkehr und erleichtert das Ein- und Aussteigen – ein klassisches SUV-Argument, das auch im Actyon Hybrid voll erfüllt wird.

Marktstart & Perspektive

Das neue Hybrid-SUV soll 2026 sukzessive in verschiedenen Märkten eingeführt werden und erhält bereits vor dem offiziellen Marktstart positive Resonanz. KGM unterstreicht mit attraktiven Garantie- und Serviceleistungen das Vertrauen in seine Technologie: Neben einer langjährigen Fahrzeuggarantie sind meist auch umfangreiche Garantien für Hochvoltkomponenten vorgesehen.

Mit dem Actyon Hybrid erweitert KGM seine Modellpalette um einen bedeutenden Baustein, der Effizienz, Alltagstauglichkeit und modernen Komfort verbindet. In einem hart umkämpften SUV-Segment will der Actyon mit seinem unverwechselbaren Design, moderner Hybridtechnik und einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen.