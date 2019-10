Kia Austria – Management-Rochade

Zu einer Management-Rochade kommt es bei Kia Austria. Bernhard Brückl ist neuer Marketing Manager. Er folgt damit auf René Petzner. Petzner ist seit Anfang Juni Sales Manager von Kia Austria und hatte die Position in der Zwischenzeit in Personalunion abgedeckt.

Bernhard Brückl bringt in die neue Position umfassende Führungserfahrungen ein. Aber auch den Blick von außen auf die Automobilbranche. Der 37-jährige lebt in Wien und war zuletzt zwei Jahre bei Nespresso tätig, wo er sich in Marketingprojekten und im Aufbau neuer Abteilungen bewährte. Davor war Bernhard Brückl fünf Jahre bei Microsoft.

Ganz fremd ist er aber nicht für die Marke. „Ich bin schon seit einiger Zeit Kia-Fahrer, besitze einen Sorento, mit dem ich sehr zufrieden bin“, erklärt Brückl. „Die Qualität meines Autos war sicher auch ein Anlass, mich für diese Position bei Kia zu bewerben.“

