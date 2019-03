Kia Full Red Cube im IZ NÖ-Süd

Grünzweig-Automobile eröffnet am neuen Standort im IZ NÖ-Süd den ersten Kia Full Red Cube in Österreich. Seit 2009 ist Grünzweig-Automobile Verkaufs- und Werkstattpartner von Kia in Wiener Neudorf. Die bisherigen Räumlichkeiten sind für das Autohaus zuletzt zu eng geworden. Am Standort werden neben Kia auch Volvo und KTM X-Bow vertreten.

Neubau

Die Familie Grünzweig entschloss sich, im Industriezentrum NÖ-Süd, direkt am Autobahnzubringer (B11) neu zu bauen. Auf 8.300 Quadratmetern hat man mit großem Aufwand ein komplett neues Autohaus für die Marken Kia und Volvo errichtet. Der großzügige Kia-Schauraum entspricht den letztgültigen Standards von Kia Motors als erster Full Red Cube in Österreich. Dazu kommen modernste Werkstätten und ein Reifenturm für 8.000 Räder.

Viel Platz, besseres Service

Nicht nur die neuen Schauräume bieten mit rund 800 m2 viel mehr Platz für neue Modelle, auch die Werkstatt ist nun deutlich größer und moderner. 11 Hebebühnen mit modernster Ausstattung bieten besseres Service. Rund ums neue Autohaus ist außerdem ausreichend Platz zum Parken und für die Präsentation der Fahrzeuge. „Und weil wir auch an die Mobilität der Zukunft denken, finden Sie auf unserem Gelände auch Ladestationen für Elektrofahrzeuge“, so Geschäftsführer Andreas Grünzweig.

