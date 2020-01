Kia – Neuer E-Strategieplan

Kia hat einen neuen Strategieplan, den „Plan S“ vorgestellt.

Die Koreaner haben ein ehrgeiziges Ziel. Bis 2025 wollen sie bei der Elektromobilität führen. Elf E-Modelle sollen bis in fünf Jahren 6,6 Prozent im weltweiten Fahrzeugmarkt ausmachen. Im eigenen Hause sollen die E-Fahrzeuge 25 Prozent des Gesamtumsatzes bedeuten. Das bedeutet in erster Linie Investitionen. Bis zu 25 Milliarden US-Dollar werden binnen fünf Jahren gewinnbringend eingesetzt.

Erste positive Effekte will Kia durch kundenorientierte Mobilitätsprodukte und -dienste schaffen. Außerdem steigt Kia bei den PBVs ein, die für Firmenkunden interessant sind. Der Chef des koreanischen Automobilherstellers, Han-Woo Park, sieht Kia in Zukunft als „durchweg innovative Marke“. Bis 2026 soll die Marke eine halbe Million Stromer pro Jahr absetzen. Wenn alles klappt, stehen durch den Plan S sechs Prozent Betriebsgewinnmarge und 10,6 Prozent Eigenkapitalrendite in den Bilanzen.

