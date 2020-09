Kia Stonic – Es wird Bunt

Der neue Kia Stonic kommt auf den Markt. Die Antriebspalette ist modernisiert, sodass die Topmotorisierung T-GDI 120 nun serienmäßig über ein Mildhybrid-System verfügt. Ebenfalls wird das neue intelligente Schaltgetriebe (iMT) genutzt. Optional ist auch ein Sieben-Gang-Doppelkupplungsgetriebe (DCT) erhältlich.

Motoren & Leistung

Das Mildhybrid-System Eco-Dynamics+ beinhaltet eine 48-Volt-Batterie und einen Startergenerator, der sowohl beim Beschleunigen den Verbrennungsmotor unterstützt als auch eine Energierückgewinnung gewährleistet. Somit reduziert sich die CO2-Emissionen um rund zehn Prozent. Der Turbobenziner wurde ebenfalls überarbeitet und besitzt nun eine CVVD-Ventilsteuerung. Die zweite Variante, der 1.0 T-GDI mit 74kW / 100 PS, verfügt über ein Sechsgang-Schaltgetriebe und wird abhängig von der Ausstattung optional mit dem Sieben-Stufen-DCT angeboten. Überarbeitet wurde auch die Einstiegsmotorisierung, der 1,2-Liter-Saugbenziner mit 62 kW / 84 PS.

Interieur & Ausstattung

Das serienmäßige Infotainmentsystem mit Smartphone-Schnittstelle, digitalem Radioempfang und sechs Lautsprechern verfügt nun über einen 20,2 Zentimeter großen Touchscreen samt Split-Screen-Funktion und ermöglicht Bluetooth-Mehrfachverbindungen. Die Ausführungen mit Navigationssystem bieten die Online-Dienste Uvo-Connect, die den Service Live und die Uvo-App beinhalten. Mit der kontrastierenden Dachfarbe Floridagelb Metallic stehen insgesamt 29 verschiedene Lackierungen zur Wahl, davon 20 Zweifarb-Kombinationen. Farbakzente im Innenraum, wahlweise in Grau, Blau oder Gelb an den Sitzbezügen und weiteren Interieurelementen, gehören in der Ausführung Spirit zum Serienumfang. Weitere Neuerungen im Innenraum sind das größere Display der Supervision-Instrumenteneinheit sowie die neuen Kunststoffe an Armaturenbrett und Türen.

Hinzu kommen im Modelljahr 2021 bei den Automatikversionen eine adaptive Geschwindigkeitsregelanlage sowie Totwinkelwarner und Querverkehrwarner mit Bremseingriff. Unabhängig von der Getriebeart ist eine Verkehrszeichenerkennung für Geschwindigkeitsbegrenzungen erhältlich. Außerdem beinhaltet der Frontkollisionswarner eine Radfahrererkennung, und der Müdigkeitswarner prüft die Aufmerksamkeit nun auch bei stehendem Verkehr.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp