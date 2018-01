King of Europe Drift Pro Series – Saisonstart in Greinbach

King of Europe Drift Pro Series – Saisonstart in Greinbach. Saisonstart der europäischen Drift Elite am 28./29. April 2018 im PS Racing Center Greinbach bei Hartberg. Rennfahrzeuge mit über 700 PS, jede Menge Action für die Zuschauer – ein zwei Tages Motorsport Event mit packenden „Drift battles“ im KO-System.

Driften ist eine actionreiche Motorsportart, die sich in den letzten Jahren auf internationaler Ebene rasch einen hohen Stellenwert erarbeitet hat. Die Piloten müssen ihr Fahrzeug mit Geschwindigkeiten bis zu 160 Km/h auf Asphalt in extremen Drifts kontrollieren. Klarerweise sind heckgetriebene Fahrzeug geradezu ideal, um extreme Driftwinkel zu produzieren.

In einem Ausscheidungsverfahren werden aus ca. 60 Startern die Top 32 im Qualifying Modus ermittelt. Danach geht es im sogenannten „Drift battle“ weiter, wo jeweils zwei Piloten gegeneinander antreten und sich im Ausscheidungsmodus bis ins Finale durcharbeiten müssen. Im „Drift battle“ wird immer zwei Mal je battle gefahren, zuerst als „leading car“ und gleich danach als „cashing car“, die Auswertung erfolgt über neueste Elektronik in Form von Telemetrie, die Driftwinkel und Geschwindigkeit aufzeichnet. Diese Daten werden in Echtzeit übermittelt und gleich nach der Zieldurchfahrt des jeweiligen „battles“ gibt es einen winner/loser des jeweiligen battles. Toll für Zuschauer und Teams, Drift Sport auf hohem Niveau wie auch in Japan und Amerika in der Formula Drift gefahren wird.