Kitzbüheler Alpenrallye – Automobilklassiker erobern wieder die Alpen

Kitzbüheler Alpenrallye – Automobilklassiker erobern wieder die Alpen. Von 6. bis 9. Juni 2018 gehen Automobilklassiker aus sechs Jahrzehnten wieder auf große Fahrt über die schönsten Alpenrouten (automagazin.at berichtete darüber bereits kurz im Dezember ´17). Natürlich stehen wieder neue Routen auf dem Alpenrallye-Streckenplan. Etwa Wilder Kaiser, Loferer Steinberge, Hochkönig und Hohe Tauern bieten den Rallyeteams eindrucksvolle Blicke auf die atemberaubende Bergwelt der Alpen.

Premiere Gasteinertal

Der Prolog am Donnerstag Nachmittag führt durch das Brixental – mit einem Stopp im historischen Ortskern von Hopfgarten – und durch das Spertental bei Kirchberg. – Die Hauptetappe am Freitag führt den Rallytross erstmals in das Gasteinertal mit dem berühmten Kurort Bad Gastein. – Eine reine Tiroler Etappe wartet am Samstag: Die Rallye führt in das landschaftlich besonders reizvolle Brandenbergtal, nach Rattenberg und über den Kaiserwinkl wieder zurück nach Kitzbühel, wo ab 14 Uhr die Zieleinfahrt mit Fahrzeugpräsentation vor Tausenden Zuschauern in der Altstadt wartet.

In Summe sind fast 600 Kilometer zu bewältigen – je nach Anspruch sportlich (Sport Trophy) oder ganz entspannt (Classic Trophy). Die Baujahrgrenze 1972 sorgt für Exklusivität im Starterfeld: ein Querschnitt der schönsten Klassiker aus Vor- und Nachkriegszeiten, darunter Raritäten großer Marken wie Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ferrari, Jaguar, Mercedes-Benz oder Aston Martin.

160 Starter

Die Kitzbüheler Alpenrallye wird noch exklusiver. Waren bisher jährlich bis zu 200 Fahrzeuge am Start, so werden künftig nur noch maximal 160 Teilnehmer zugelassen. Ein Schritt in Richtung noch mehr Qualität: Abläufe werden somit vereinfacht, Wartezeiten verkürzt, mehr Platz im Rallyezentrum, dem „Parc fermé“ am Hahnenkammparkplatz, für Teilnehmer und Zuschauer wird geschaffen.

Starke Sponsoren

unterstützen die Kitzbüheler Alpenrallye: Seit dem Vorjahr ist wieder Bentley Motors Partner der Traditionsveranstaltung, man darf also für 2018 wieder mit einem besonders hochkarätigen Aufgebot der britischen Kult-Klassiker rechnen.

Seit Jahren Hauptsponsoren sind auch die Unternehmensgruppe Schaeffler und die Schweizer Uhrenmarke Chronoswiss – einem Wertungssieger der Rallye winkt wieder ein exklusives Modell aus dem Portfolio der edlen Uhrenschmiede. Ebenfalls als Sponsor an Bord sind die Oldtimer-Versicherungsspezialisten von OCC. – Die Alpenrallye-Sponsoren werden wie immer mit eigenen Teams im Teilnehmerfeld der Rallye vertreten sein.

Nennungsschluss: 6. April 2018

Teilnehmeranfragen: +43 (0)5356 – 72901 / info@alpenrallye.at / www.alpenrallye.at