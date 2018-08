Klare Regelungen für Rechtsabbiegen bei Rot

In Kürze startet in Linz der Pilotversuch „Rechtsabbiegen bei Rot“. Mobilitätsclubs begrüßen grundsätzlich alle Ansätze die den Verkehr beschleunigen. Allerdings bedarf es in diesem Fall einiger Vorsichtsmaßnahmen sowie Regelungen.

Die schwächeren Verkehsteilnehmer dürfen nicht benachteiligt werden

Radfahrer und Fußgänger dürfen nicht durch die rechtsabbiegenden Autos gefährdet werden. Es müssen klare Vorrang- sowie Nachrangregeln geschaffen werden. Deshalb wird es in Zukunft – nach dem Pilotversuch – wohl keine generelle Regelung für das Rechtsabbiegen bei Rot geben. Jede Kreuzung wird individuell beurteilt werden. Deshalb wird der Pilotversuch von den Clubs positiv beurteilt. Auf Basis der Daten können spätere Entscheidungsgrundlagen geschaffen werden.

