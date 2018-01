Klaus Bachler pilotiert einen Porsche 911 GT3 R des KÜS Team75

Klaus Bachler pilotiert einen Porsche 911 GT3 R des KÜS Team75. Jetzt ist es fix! Klaus Bachler wird auch 2018 im ADAC GT Masters vertreten sein. Der Steirer wird einen Porsche 911 GT3 R des deutschen „KÜS Team75“ pilotieren, sein Teamkollege ist der 28jährige Belgier Adrien de Leener. Das „Masters“ umfasst heuer sieben Wochenenden mit jeweils zwei Rennen, der Auftakt erfolgt am 13. April in Oschersleben, auf dem Red Bull Ring in Spielberg gastiert man vom 8. bis 10. Juni.

Für Bachler stellt das KÜS Team75 keine Unbekannte dar: Bereits 2014 absolvierte er für die Mannschaft um Timo Bernhard zwei Rennen zum Porsche Carrera Cup Deutschland, 2016 zwei Läufe zum ADAC GT Masters.

Klaus Bachler: „“Dieses Engagement erfüllt mich mit großer Freude. Denn schon bei meinen zwei Einsätzen in der Vergangenheit habe ich gesehen, dass dort sehr professionell gearbeitet wird. Und das ist in dieser sehr hart umkämpften Meisterschaft ganz wichtig. Denn es sind meistens Kleinigkeiten, die entscheiden. Und da fühle ich mich sehr gut aufgehoben. Ich bin auch überzeugt, dass ich mit meinem neuen Teamkollegen schnell den richtigen Draht finden werde“.“

Teammanager Klaus Graf: „“Mit Klaus Bachler haben wir einen weiteren top Porsche-Mann in unserem Fahrer-Kader. Er wird nicht nur einen großen Mehrwert für das Team darstellen, sondern auch Adrien eine enorme Hilfe sein“.“