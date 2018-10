Kleine Teile – große Hilfe im „erweiterten“ Autobetrieb

Wenn kleine Teile große Hilfe im „erweiterten“ Autobetrieb darstellen, kann man oft davon ausgehen, dass es sich um Hilfsmittel – etwa eine Anhängerkupplung – zur einfacheren Nutzung des Automobils als Transportmobil handelt.

Wer kennt die Situation nicht? Da taucht urplötzlich die Verbringung von Gütern auf. Die eignen sich aufgrund von Größe, Sperrigkeit, Gewicht oder ihrer Bauart nicht zur Beförderung im Fahrzeug. Auch wenn das „Cargo-Abteil“ noch so groß ist.

Anhängerkupplung?

Schon geht´s los. Ein Anhänger wäre ja noch beim freundlichen Nachbarn aufzutreiben, oder gar im eigenen Geräteschuppen parat. Blöd jetzt, wenn man keine Kupplung für den Anhänger am Auto hat. Dem Nachbarn auch noch sein Auto abnötigen? Ein entsprechendes Fahrzeug mieten? Kurzfristig, am Wochenende? Eine relativ einfache und in weiterer Folge immer parate Lösung wäre das Erstehen einer Anhängerkupplung. Online beim Spezialisten www.kupplung.at – dem Onlineportal des Marktführers Rameder. Der erledigt gemeinsam mit seinen zahlreichen Montagepartnern auch gleich das fachgerechte Anbringen. Selbstverständlich ist auch umfangreiches Anhängerzubehör zu haben.

Noch viel mehr

Auch andere transportunterstützende Hilfsmittel lassen sich beim Online-Anbieter mit 137.000 ständig lagernden Produkten bequem von zuhause ordern. Fahrradträger etwa, für die geliebten Zweiräder, Mountainbikes, Familienräder oder E-Bikes. Die man entweder am Heck oder auf dem Dach zum Zielort des Kurzausflugs, verlängerten Wochenendes oder des großen gemeinsamen Sommerurlaubs transportieren möchte.

Gerne benutzte Artikel wie Dachboxen und Skiträger gehören selbstverständlich ebenfalls zum breiten Sortiment von Rameder wenn es darum geht, zusätzliches Gepäck/Sportgeräte mitzuführen, ohne den Innenraum eines Fahrzeuges unnötig zu überladen.

Mehr Leistung

Diesem Motto huldigt man nicht nur beim Kundenservice und mit der Riesenauswahl. Dem Slogan „complete your car“ folgend, bietet man auch Leistungssteigerung für´s Auto mittels Chiptuning und entsprechendem Zubehör an. Zubehör ist außerdem das Stichwort für das riesige Online-Sortiment, das vieles rund ums Auto beinhaltet: von der Autopflege über Reifen und Schneeketten bis hin zum Werkstättenbedarf.

Der Kunde ist König

Das Kundenservice von Rameder lässt sich mit Fug und Recht als exklusiv bezeichnen. Erfahrung macht´s. Seit über 20 Jahren im Online-Business tätig, weiß man genau, was wichtig ist: dass Anfragen und Anliegen sorgfältig betreut, zeitnah und exakt ausführt werden. Dazu gehören auch Callcenter und Helpline, die beraten und bei Fragen weiterhelfen. Die Mitarbeiter für Sie da, egal ob vor oder nach dem Kauf. Unter der Service-Hotline +43 (0) 7242 204 042 sind Sie auf jeden Fall bestens betreut. Die vielen positiven Kundenbewertungen sprechen eine klare Sprache!

Dem besten Vertrauen…

Nicht umsonst gilt Rameder heute als DER Spezialist für alles rund ums Auto. Dazu tragen neben den 137.000 permanent lagernden Produkten, dem 1A-Kundenservice, rascher Lieferung und günstigen Preisen auch immer wieder spezielle Aktionen bei. Also, klicken Sie rein…

