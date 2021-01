Klimaneutrales Tanken – OMV macht´s möglich

Wer die Emissionen durch den Benzin- oder Dieselantrieb seines Autos etwas ausgleichen möchte, kann das durch klimaneutrales Tanken – OMV macht´s möglich. Die Initiative „klimaneutrales Fahren“ der OMV ist eine länderübergreifende Aktion. „Mit diesem Engagement geben wir Kunden die Möglichkeit, ihren individuellen Treibstoffverbrauch klimaneutral zu decken. Um dem Klimawandel entgegenzuwirken“, erklärt Wilfried Gepp, Leiter OMV Tankstellengeschäft Österreich.

In Zusammenarbeit mit ClimatePartner, einem führenden Unternehmen für Klimaschutzlösungen, unterstützt die OMV Klimaschutzprojekte. Wie etwa Aufforstungsmaßnahmen in Uruguay oder einem Projekt zur Förderung von Windenergie in Bulgarien. Unter dem Dach „klimaneutrales Fahren“ macht´s die OMV möglich, dass Privatkunden und Unternehmen durch klimaneutrales Tanken ihren CO 2 -Fußabdurck an OMV Tankstellen zu neutralisieren.

Klimaneutrales Tanken für Private

OMV Kunden können mit ihrer jö Karte nach dem Tankvorgang an der Kasse ihren Wunsch zu klimaneutralem Fahren bzw. CO 2 -Kompensation bekanntgeben. Dafür werden 20 Ös eingesetzt, um die Emissionen auszugleichen. Damit unterstützt OMV dann im Namen der Kundinnen und Kunden ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt, das dieselbe Menge an Emissionen einspart.

Klimaneutrales Tanken für die Flotte

Allen Unternehmen bietet die OMV mit der OMV Climate Neutral Card den CO 2 -Ausgleich für alle getankten Liter oder die individuelle Kompensation für eine gewünschte Litermenge an. Im Climate Partner-Kundenportal können Unternehmen und und jeder einzelne Fahrer der Fahrzeugflotte die neutralisierte Menge an Kohlenstoffdioxid verfolgen. Alle Kilometer, die im Zuge des eigenen Geschäftsbetriebes anfallen, neutralisiert die OMV ebenso über Climate Partner Zertifikate. Dies gilt auch für private Fahrten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Tankkarten. Darüber hinaus bietet OMV auch im Großkundengeschäft klimaneutrale Produkte an.

„So leisten wir mit vereinten Kräften unseren Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel“, so Wilfried Gepp.

