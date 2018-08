Knobloch/Rausch starten 2019 in der ORM

Der Steirer Günther Knobloch und seinen Kärntner Co-Pilot Jürgen Rausch erreichen nach der erfolgreichen M1-Titelverteidigung einen weiteren, wichtigen Meilenstein in ihrer Karriere: Das Duo startet 2019 in der österreichischen Rallye Staatsmeisterschaft im Rallyeauto ihrer Träume – dem Škoda Fabia R5.

Der Fabia war die erste Wahl

In den letzten beiden Jahren konnte Škoda-Motorsport damit sowohl den Hersteller-, als auch den Fahrertitel in der WRC-2 Weltmeisterschaft gewinnen, aktuell führt man darüber hinaus beide Wertungen an. Zudem konnten viele Top-Piloten weltweit mit dem Fabia R5 nationale Meistertitel im Rallyesport gewinnen. So auch der österreichischen Rekordstaatsmeister Raimund Baumschlager, der 2015 – anschließend an seine siegreiche Škoda S2000 Ära mit fünf Staatsmeistertiteln – bereits in seiner R5-Premierensaison den ersten Titelgewinn mit dem Fabia R5 feiern konnte.

Das erfolgversprechendste Rallye-Auto

Günther Knobloch: „Ich habe heuer international mehrere Rallyes besucht. Mein Wunsch, mit Škoda ein ernsthaftes Rallye-Projekt zu starten, wurde dadurch nur weiter verstärkt. Der neue Fabia R5 ist meiner Meinung nach das erfolgversprechendste Rallye-Auto für nationale Meisterschaften, mit der Marke kann ich mich darüber hinaus bestens identifizieren. Es freut mich sehr, dass unser Projekt von Škoda-Österreich direkt unterstützt wird. Wir werden alles geben, damit wir einen sinnvollen Beitrag zum Erfolg der Marke Škoda in Österreich leisten können.“

Dienstlich ist Knobi ebenfalls mit einem „Pfeil“ unterwegs

Dank der erfolgreichen Modellpolitik und der guten Marktarbeit hat sich Škoda auf Rang zwei der österreichischen Zulassungsstatistik etabliert. Besonders die neuen SUV Modelle sorgten zuletzt für ein weiteres Wachstum. Um auch für die Besichtigungsfahrten bei den Rallyes und die unzähligen weiteren Wege des Teams bestens gerüstet zu sein, wird „Knobi“ künftig auf den pfeilschnellen Škoda Octavia RS setzen. Das Attribut „pfeilschnell“ beschreibt den RS der Marke mit dem geflügelten Pfeil im Logo dabei sehr gut, schließlich konnte sich ŠKODA Österreich mit dem sportlichen Kombi durch das Projekt „Catch the Arrow“ kürzlich sogar ins Guinness Buch der Rekorde eintragen. Die ersten Bilder des Škoda-Markenbotschafters Günther Knobloch mit dem sportlichen Alleskönner und seinem Co-Piloten Jürgen Rausch wurden in der Heimat des Lavanttaler aufgenommen. „Ich war schon für mehrere schnelle österreichische Piloten als Co-Pilot aktiv – unter anderem für Hermann Neubauer, Achim Mörtl und Patrick Winter. In Sachen Grundspeed und Konstanz gehört Knobi meiner Meinung nach zu den allerbesten in Österreich – ich bin schon sehr gespannt wie lang es dauern wird, bis er den R5 versteht und wir diesen voll am Limit bewegen können. Auf den Fabia freue ich mich schon sehr – wir bereiten alles rund um das Projekt sehr gewissenhaft vor, damit wir möglichst erfolgreich in die Saison 2019 starten können.“ so Jürgen Rausch.

Weitere Infos über das Projekt werden im Oktover folgen.

Foto-Credits: Michael Jurtin, knobi.at

