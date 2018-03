Koenigsegg – Mit zwei außergewöhnlichen Regeras in Genf

Koenigsegg – Mit zwei außergewöhnlichen Regeras in Genf. Die zwei neuen Kunden-Regeras demonstrieren einmal mehr die Philosophie der schwedischen Sportwagenmanufaktur – Sport und Eleganz.

Das sportlichere der beiden Modelle ist in Crystal White-Lack mit einem klaren Carbon-Mittelstreifen und Cone Orange-Highlights ausgestattet. Das Auto ist mit Koenigseggs „Ghost“ -Paket ausgestattet, einer Reihe von aerodynamischen Verbesserungen, die dem Auto eine aggressivere Präsenz verleihen und bei Bedarf zusätzlichen Abtrieb bieten. Das Ghost-Paket besteht aus einem tiefen Frontspoiler und hinteren Winglets, die mit dem verstaubaren aktiven Heckspoiler zusammenarbeiten.

Der Innenraum ist energisch, mit polierten Carbonfasern Akzente ergänzen die orange und schwarzes Leder, Kontrastnähte und polierte Aluminium-Mittelsäule.

Der Regera d’Elegance ist in schwedischem Blau gehalten, mit blau-getönter Carbonfaser und Ocean Green Striping. Das Interieur setzt diese Farbkombination fort, mit einem schwedischen Interieur in Blau und Ocean Green, handgefertigt aus einem skandinavischen Material, das für seine luxuriöse Textur, seine Fingerfertigkeit und die nachhaltige Art und Weise, in der es hergestellt wird, bekannt ist.

Beide Regeras sind mit Koenigseggs exklusiven ‚Tressex‘ Kohlefaserrädern – den leichtesten und stärksten Serienrädern der Welt – ausgestattet und mit Michelin PilotSport 4S Reifen ausgestattet.

Der Regera ist einzigartig mit seiner Performance-Motorisierung, da er nicht mit einem traditionellen Getriebe arbeitet. Stattdessen überträgt der 1.500 PS Hybrid-Antriebsstrang des Regera direkt über das Koenigsegg Direct Drive-System Strom auf die Hinterräder. Der Antriebsstrang besteht aus Koenigseggs bekanntem Biturbo-V8-Motor (1.100 PS) sowie einem 670 PS starken und nur 66 Kilogramm leichten Batteriepack aus der Formel 1. Die elektrische Komponente des Antriebsstrangs wird über die weltweit erste 800-Volt-Automobilelektronik geleitet.

Das Koenigsegg Direct Drive-System kombiniert diese beiden Kraftquellen und nutzt die spontane Kraft und das Drehmoment des elektrischen Antriebs, um das Fehlen einer niedrigen Übersetzung auszugleichen. Die Kraft des Verbrenners wird über HydraCoup, eine von Koenigsegg entwickelte Hydraulikkupplung, in das Antriebssystem eingespeist.

Das Ergebnis: Atemberaubende Beschleunigung – von 0 auf 400 km/h in weniger als 20 Sekunden und von 150 km/h auf 250 km/h in nur 3,2 Sekunden. Der Regera bietet aber auch jeden Komfort, den man von einem Luxus-Sportwagen erwartet. Er wird in einer Auflage von nur 80 Exemplaren produziert.

Zum 25-jährigen Jubiläums hat Koenigsegg auf dem Genfer Autosalon ein historisches Beispiel mit dabei. Einen Koenigsegg CCX – als Beispiel für Koenigseggs exklusives Certified Legends-Programm. Ein seltener Rechtslenker, Baujahr 2006.