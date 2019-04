Königsklasse Formel 1 – Was ist ein guter Rennwagen?

Keine andere Rennserie ist so populär wie die Königsklasse – die Formel 1. Aber was ist ein guter Rennwagen? Die F1 ist ein energiegeladener Sport. Er zieht jährlich Millionen Menschen in Stadien. Vor Fernsehbildschirme und zu Buchmachern sowie Online Wettbüros. Dabei sind die Wagen der Formel-1 genauso legendär wie deren Fahrer. Was aber macht einen guten Rennwagen aus? Sein aerodynamisches Design? Die perfekte Kurvenlage, eine starke Motorleistung? Oder doch die Siegesbilanz? Und – welche Erfolgsfaktoren entscheiden, ob ein Wagen Kultstatus erreicht?

Werfen wir einen Blick auf die Geschichte beliebter F1-Modelle.

Die Fünfziger und Sechziger

1954 eroberte der Maserati 250F die Rennstrecken. 1957 lenkte Juan-Manuel Fangio den Newcomer erstmals zum WM-Titel. Das Auto wurde zum Zuschauerliebling. Die Ingenieure arbeiteten permanent an technischen Optimierungen. Der Maserati wurde schließlich mit 630 Kilogramm zu einem echten Leichtgewicht.

In den 60er Jahren: ein neuer Stern am Himmel der F 1. Der Lotus 25-Climax. Seine Konstruktion war revolutionär. Er war kleiner und sicherer. Aber auch um ein Vielfaches leichter. Und in Sachen Speed war er unschlagbar. Ab 1963 brachte ihn der Schotte Jim Clark an die Spitze der Formel 1 – 7 Saisonsiege in Folge.

70er & 80er

Im Jahr 1975 holte sich Ferrari mit dem 312T den WM-Titel. Erstmals wieder ein Zwölfzylinder mit 3,0 l Hubraum und quer eingebautem Getriebe. Auch äußere Optimierungen machten ihn zum Siegerauto. Schlankes Design und ein innovatives Aufhängungssystem. Bis heute gilt der Ferrari als einer der attraktivsten Wagen der Formel 1.

1988 zog ein weiterer legendärer Bolide in die Formel-1-Spitze ein. Der McLaren MP4-4-Honda. Er sicherte sich 16 Rennen, 15 Siege und 15 Mal Pole-Position. Ausschlaggebend dafür: die Raffinesse des englisch-japanischen Ingenieursteams. Man spendierte ihm einem neuen, hocheffizienten Motor und perfektionierte auch die Karosserie.

High Tech alleine reicht aber nicht aus. Wichtig ist auch, dass Fahrer und Wagen harmonieren. Das beweist ein anderer Favorit. So hatte Alain Prost in der WM-Saison 1993 im Williams FW15C-Renault, zunächst einige Schwierigkeiten. Doch dann holte sich Williams zehn Rennsiege und den WM-Titel.

Die 2000er waren geprägt von einem Erfolgsteam. 2013 holte Sebastian Vettel im Red Bull RB9-Renault den vierten WM-Titel in Folge. Chefkonstrukteur Adrian Newey gelang ein geniales Konzept. Technisch raffinierte Zusatzfunktionen und ausgeklügelte aerodynamische Komponenten ergaben eine wahre Turbomaschine.

Diese Beispiele zeigen deutlich, dass es nicht auf einzelne Faktoren ankommt. Sondern auf ein perfektes Zusammenspiel aus Fahrerkönnen, technischer Effizienz und Funktionalität. Das Gesamtpaket entscheidet darüber, ob ein Wagen das Potenzial zum Erfolg besitzt.

