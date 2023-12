Komfort für den Jäger – praktisch für die Jagd

Der Jagdausstatter Frankonia verwandelte den Subaru Forester in ein einzigartiges Sondermodell in Tarnfarbe mit speziellem Zubehör für Jäger. Ein Unikat mit 150 PS und typischem permanenten Allradantrieb erzielte bei einer Auktion 47.000 Euro. An der Auktion hatten sich rund 50.000 Interessenten beteiligt.

Mit erhöhter Bodenfreiheit, Unterfahrschutz und dem permanenten Allradantrieb meistert der Forester das Gelände. Das Zubehörpaket „Hunter“ ist speziell für die Jagd konzipiert und erweitert die Funktionalität des Fahrzeugs entsprechend. Bei dem Showcar, das mit einer olivgrünen Folierung versehen war, fielen besonders der Thule-Dachträger, LED-Arbeitsscheinwerfer sowohl vorne als auch hinten und die All-Terrain-Bereifung auf. Diese Bereifung war auf speziellen 18-Zoll-Leichtmetallfelgen montiert, was das Gesamtbild des Fahrzeugs abrundete und seine Eignung für anspruchsvolles Gelände unterstrich.

Der 509 Liter große Kofferraum erhielt einen Ausbau mit Wildwanne, Transportbox und einem Bergegurt, mit dem sich auch größere Tiere ins Fahrzeug befördern lassen. Für den Komfort des Jägers sorgen beheizbare Ledersitze, ein elektrisches Panorama-Glasschiebedach und ein hochwertiges Audiosystem von Harman/Kardon. Näheres zur Marke unter subaru.at

