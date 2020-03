Kona Elektro – Produktion in der EU

Hyundai hat Anfang März im tschechischen Werk Nošovic die Produktion des Kona Elektro aufgenommen.

Die ersten Fahrzeuge haben bereits die Produktionsstätte verlassen und sind auf dem Weg zu Kunden in Europa. In Nošovice wird die leistungsstärkere der beiden Elektroversionen des Kona Elektro gefertigt. Das kompakte Hyundai SUV ist damit das erste vollelektrische Fahrzeug, das in Tschechien produziert wird. Die kurzen Lieferwege verringern den CO2-Ausstoß.

Ausgestattet mit einem 150 kW starken Elektromotor, sowie einer Batteriekapazität von über 64 kWh läßt den Kona Elektro 35 Kilometer weiter kommen. So soll der neue Kona auf eine Reichweite von bis zu 484 Kilometer (WLTP) kommen. Zusammen mit der erhöhten Produktion im koreanischen Hyundai-Werk in Ulsan soll die Verfügbarkeit des Elektrofahrzeugs im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachen werden. Ausserdem werden die Lieferzeiten deutlich verkürzt. Für die Produktion des Kona Elektro wurden Änderungen an der Fertigungslinie vorgenommen und eine völlig neue Fertigungsstufe für den Einbau der elektrischen Batterie installiert. Auf Wunsch kann das Dach des Kona Elektro zweifarbig lackiert werden. Dafür führte Hyundai in der Lackiererei ein neues System ein.

Ebenfalls werden die Batterien für den Kona Elektro in Europa hergestellt. Dadurch konnten die Entfernungen zur Produktionsstätte signifikant gesenkt werden. Die Batterien werden zunächst in einem neuen Lager aufbewahrt und nach Bedarf von einem automatisch gesteuerten Fahrzeug zur Produktionslinie gebracht. Insgesamt laufen 150 Einheiten des Elektro-SUV pro Tag vom Band.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp