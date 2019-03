Kooperation Liqui Moly & Betamotor

Der Ölspezialist Liqui Moly und der italienische Motorradhersteller Betamotor verlängern ihre Kooperation. Seit 2014 laufen im Beta-Werk alle Maschinen mit Liqui Moly -Öl im Motor vom Band. Die beiden Unternehmen werden ihre Kooperation bis mindestens 2021 fortsetzen. „Damit setzen wir unsere Erfolgsgeschichte im Motorradbereich fort“, sagt Carlos Travé, von Liqui Moly.

Betamotor gehört zu den ältesten noch produzierenden Motorradherstellern. Im Trial und Enduro eine feste Größe. So fuhr beim Enduro-Grand-Prix in den letzten beiden Jahren Steve Holcombe auf einer Beta zum Weltmeistertitel. Jenseits der Erst-Befüllung der Beta-Motorräder in der Produktion unterstützt Liqui Moly auch das Werksteam von Beta.

Liqui Moly hat eine ganze Reihe von Ölen speziell für Motorräder. Für Zweitakter und Viertakter, für Roller und für Rennmaschinen. Für Straßenmotorräder und für Geländemaschinen. Der kostenlose Ölwegweiser unter www.liqui-moly.de zeigt mit wenigen Klicks, welches Öl für welches Motorrad das richtige ist.

