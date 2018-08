Kräftig sparen bei den ABT Power Tagen 2018

Vom 13. bis 25. September feiert ABT Sportsline wieder die ABT Power Tage, was den Einbau der namensgebenden Leistungssteigerungen aus dem Allgäu noch verführerischer macht. Denn in diesem Zeitraum sinkt der Preis um 20 %.

Für eine Vielzahl an Modellen aus dem VW Konzern

Audi A7 Sportback, VW T6, Seat Leon oder Skoda Kodiaq repräsentieren nur eine kleine Auswahl an Fahrzeugen, die jüngst in den Medien zu sehen waren. In Summe sind die Leistungssteigerungen vom Typ ABT Power für eine Vielzahl von Automodellen aus der Palette von Audi, VW, Skoda und Seat verfügbar. Egal ob brandaktuell oder schon etwas älter, mit Benzin- oder Dieselmotor.

Mehr Leistung mit Garantie

Das Herz des Pakets ist das eigens entwickelte Steuergerät ABT Engine Control (AEC). Auf der Webseite kann man sich die passende Leistungssteigerung selbst konfigurieren. Neben dem Mehr an PS und Drehmoment zeichnet sich das Motor-Upgrade von vor allem durch die sorgfältigen Tests, die hervorragende Qualität und die umfangreichen Garantien aus. Für Neuwagen mit gewährt ABT zwei Jahre Garantie im Umfang der Werksgarantie. Läuft diese bei Bestandsfahrzeugen schon, besteht die Möglichkeit, sie für 1, 2 oder 3 Jahre zum Festpreis zu verlängern. Außerdem können Kunden eine Anschluss- bzw. Gebrauchtwagengarantie abschließen.

Man muss aber nicht nach Kempten dafür fahren

Das Angebot gilt in der Zentrale in Kempten und deutschlandweit bei über 100 teilnehmenden ABT Stützpunktpartnern. Auch Kunden aus Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, Luxemburg, Belgien, Polen und Ungarn können von den Aktionstagen profitieren. Details zur Aktion sowie dem Online-Konfigurator finden sich auf der ABT Website.

