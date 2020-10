Kris Rosenberger – 10 Rennen, 10 Siege

Besser geht’s nicht: Die heurige Vierrad-Saison für Kris Rosenberger – 10 Rennen, 10 Siege. Ex-Rallye-Staatsmeister Kris Rosenberger ist mit allem, was einen Motor besitzt, schnell unterwegs. In der zu Ende gehenden Motorsport-Saison 2020 trat Rosenberger diesen Beweis einmal mehr an. Er war dabei sowohl On- als auch Off-Road unterwegs. Und am Schluss behielt er eine völlig weiße Weste…

Kris Rosenberger – in 10 Rennen 10 Siege

Teil eins, sechs Siege bei sechs Rennen, eroberte Rosenberger in der „Titans-RX“ Rallycross-Serie. Die heuer wurde zwar „nur“ in Österreich ausgetragen. Dennoch waren es spektakuläre, spannende Rennen. Vom ersten bis zum letzten Event war Kris Rosenberger der Mann, den es zu schlagen galt. Trotz starker – teils internationaler – Konkurrenz hatte Kris am Ende die Nase vorne. „Die Autos der Titans-RX sind toll, die Action ist super. Und die Rennen sind kurzweilig. Vielleicht bin ich nächstes Jahr wieder mit von der Partie“, so Rosenbergers Kommentar.

Erfolge in der X-Bow Battle

Mit ähnlich großem Erfolg startete Kris Rosenberger im September und Oktober in der KTM Markenpokal-Rennserie X-Bow Battle. Mit einem X-Bow GT4 trat er bei beiden Events am Red Bull Ring an. Trotz starker Konkurrenz durch die Battle-Elite konnte Rosenberger in allen vier Rennen die „GT4“ Klasse und auch die Gesamtwertung gewinnen. Rosenberger dazu: „Die Kollegen der X-Bow Battle fahren teilweise schon seit vielen Jahren auf der Rundstrecke. Deshalb ist es nicht selbstverständlich, gleich vier Mal ganz oben auf dem Podium stehen zu können.“ Für Kris Rosenberger ist die Saison auf vier Rädern zu Ende. Eine perfekte Saison.

