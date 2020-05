Krone E-Mobility Play Days verschoben

Seit dem Debüt der „Krone E-Mobility Play Days“ im September 2017 tauchten am Red Bull Ring insgesamt mehr als 100.000 Besucher in die Zukunft der Fortbewegung ein. Bereits drei Mal präsentierten zahlreiche Partner-Unternehmen am Spielberg ihre Innovationen und Meisterwerke der Technik. Das größte Branchentreffen Österreichs für Elektromobilität macht aufgrund der aktuell unsicheren Lage eine Pause und wird auf 24. bis 26. September 2021 verschoben.

Kostenlose E-Auto-Probefahrten für alle Besucher sind das Markenzeichen der „Krone E-Mobility Play Days“. Drei Mal in Folge, 2017 bis 2019, ließen sich zehntausende Besucher diese Chance nicht entgehen. 2019 wurden auf dem Red Bull Ring 6.000 Fahrten absolviert. Jedes Jahr drehte sich auf dem Red Bull Ring ein ganzes Wochenende lang alles um die Zukunft der Fortbewegung. Stammgäste waren zudem Boliden aus dem EMotorsport, Prototypen führender Technologie-Unternehmen, Drohnen und E-Flugzeuge.

Entdecken, ausprobieren, staunen, verstehen – neue Schwerpunkte. Die bewährten Schwerpunkte der „Krone E-Mobility Play Days“ werden durch den Fokus auf „Nachhaltigkeit in den Bereichen Energie und Transport“, „Lifestyle“ (Smart Home, Sport, Handwerk, Gaming) und „Startup Areas“ ergänzt. Nach einem Jahr Pause können sich alle E-Mobility-Fans Ende September 2021 am Spielberg also wieder tagelang elektrisieren lassen!

Alle Informationen zu den „Krone E-Mobility Play Days 2021“ gibt es unter www.projekt-spielberg.com.

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp