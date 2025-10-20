Krone Ladies Day 2025 – 120 Ladies rockten den Red Bull Ring

Krone Ladies Day 2025 – 120 Ladies rockten den Red Bull Ring – Sie eroberten Österreichs Grand-Prix-Rennstrecke mit Instruktoren wie Laura Kraihamer, Alina Loibnegger, Bianca Steiner und Corinna Kamper. Seit 2014 gibt es dieses Highlight, das weiblicher Racing-Power gewidmet ist.

Zum zwölften Mal in Folge ließen es rennsportbegeisterte Damen am Spielberg krachen. 120 Benzin-Schwestern gaben dort Gas, wo im nächsten Sommer wieder die Formel 1, die MotoGP, die DTM oder das Red Bull Ring Classics über die Bühne gehen. Vier weibliche Profis weihten in die Feinheiten des Motorsports ein. Mehr weibliche Power also für eine Männer-Domäne.

Dem Red Bull Ring war es schon immer ein Anliegen, Frauen für den Motorsport zu begeistern. so auch beim 12.mal. Das weibliche Quartett hatte inmitten der rasanten Damen aus ganz Österreich alle Hände voll zu tun und jede Menge Spaß.

Von Kart bis Porsche-Power am GP-Asphalt. Sechs PS-Stationen deckten ein breites Spektrum der Red Bull Ring Fahrerlebniswelt ab. Vom Kart Track und Offroad-Spaß im CF Moto Offroad Buggy über knackiges Racing im KTM X-Bow bis hin zu Drift-Sessions im Driving Center.

Am Höhepunkt des Tages konnten die Teilnehmerinnen die neuesten Porsche-Modelle auf der GP-Rennstrecke ausprobieren, um Highspeed am eigenen Leib zu erleben. In Cool-Down-Phasen wurde die Zeit für ein Hairstyling by L’Oréal Professionnel Paris und ein Fotoshooting genutzt. Ein ausführliches Debriefing absolvierten die Ladies beim gemeinsamen Dinner samt Siegerehrung. Mehr dazu unter www.redbullring.com.