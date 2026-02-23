KSR übernimmt den Vertrieb von Kove

KSR übernimmt den Vertrieb von Kove für eine weitere Motorradmarke. Man bietet ab Frühjahr zunächst die 450 Rally und sowie die 800 X in zwei Ausführungen an Die Produktpalette soll im Laufe des Jahres erweitert werden.

Die Offroad orientierte 450er-Einzylinder des chinesischen Herstellers wiegt nur rund 155 Kilogramm und wird mit High- und mit Low-Fahrwerk angeboten. Sie leistet 42 PS /31 kW, mit dem optionalen Power-Kit sind es zehn PS mehr 38 kW. Vorne rollt die 450 Rally auf einem 21-Zoll-Rad, hinten sind es 18 Zoll. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 170 km/h.

Die 800er mit Zwei-Zylinder-Motor gibt es als eher tourenoptimierte Pro sowie als deutlich leichtere X mit stärkeren Fokus auf Geländefahrten. Beide liefern 95 PS/70 kW sowie rund 80 Newtonmeter Drehmoment. Die Pro ist 210 km/h schnell und hat unter anderem Reifendruckkontrolle, Tempomat, Quickshifter und elektronischen Gasgriff an Bord. Die Rally hat eine Endgeschwindigkeit von 180 km/h.