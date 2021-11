KTM 1290 Super Duke GT – Update

Im Rahmen der Modellpflege in der Baureihe bekommt auch die KTM 1290 Super Duke GT ein kleines Update. Zu sehen auf der EICMA in Mailand. Sie übernimmt von der R die etwas leichteren Felgen. Und als erstes Modell der Marke erhält sie das neue Navigationssystem Turn-by-Turn Plus. Dazu gibt es jetzt ein Sieben-Zoll-TFT-Display und einen neuen beleuchteten Joystick-Kombischalter. Die Leistung von 175 PS bleibt von der Umstellung des Motors auf Euro 5 unberührt.

