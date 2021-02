KTM sucht im Austrian Junior Cup die MotoGP-Helden von morgen.

Der Austrian Junior Cup ist Österreichs neue Motorrad-Nachwuchsrennserie. KTM begibt sich gemeinsam mit Motorradsport-Ikone Andy Meklau, der Austrian Motorsport Federation (AMF) und mit Unterstützung von Projekt Spielberg auf die Suche nach Österreichs MotoGP-Talenten.

20 Teilnehmer/innen zwischen 13 und 20 Jahren bekommen in diesem Jahr die Chance, an fünf Wochenenden auf österreichischen Rennstrecken zu beweisen, dass sie das Zeug zum WM-Fahrer haben. Die Fahrer werden über die gesamte Saison professionell begleitet. Dafür steht den Nachwuchstalenten Riding Coach Andy Meklau mit seinem ganzen Know-how zur Seite, ebenso wie die rennerfahrenen Instruktoren von Projekt Spielberg am Red Bull Ring. Als Teil des Dorna-Programms „Road to MotoGP“ erhalten die Besten am Ende des Jahres die Chance, bei der Sichtung zum „Red Bull Rookies Cup“ teilzunehmen. Außerdem wird ein zusätzlicher Wildcard-Startplatz für die Finalrennen des „Northern Talent Cups“ 2021 am Red Bull Ring vergeben. Nähere Infos unter www.austrianjuniorcup.at

Vorläufige Termine 2021:

30./31.03. Official Roll Out Red Bull Ring

29./30.05. Round 1 Speedarena Rechnitz*

11.–13.06. Round 2 Salzburgrin

17./18.07. Round 3 Wachauring Melk

06./07.08. Round 4 Red Bull Ring

27.–29.08. Round 5 Red Bull Ring mit der IDM

*vorbehaltlich AMF-Genehmigung

Teilen mit: Twitter

Facebook

WhatsApp