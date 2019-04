KTM X-Bow Battle Brünn – Ein Spektakel

Einmal mehr bot die KTM X-Bow Battle ein richtiges Spektakel. Diesmal in Brünn. Gemeinsam mit der Histo-Cup Rennserie gastierte die Battle in Tschechien. Auf der wunderschönen MotoGP-Rennstrecke von Brünn. Die klassische Berg- und Talbahn präsentierte sich zum traditionellen Frühjahrs-Termin perfekt. Auch das Wetter hielt keine unangenehmen Überraschungen parat.

Rennen 1

Die erste Startreihe für den Lauf am Freitag sicherten sich zwei „Elite“ Piloten. Der Österreicher BOB BAU war eine halbe Sekunde schneller als der tschechische Lokalmatador Josef Koller. Dahinter der schnellste GT4 Pilot. Mit Jan Krabec ebenfalls ein Tscheche. Schnellster „Rookies“ Pilot: der Deutsche Marcel Marchewicz.

Nach der ersten Kurve waren die Positionen aus dem Zeittraining allerdings Schall und Rauch: Ein optimistischer Bremspunkt von Ernst Kirchmayr. Der traf dabei Georg Silbermayr, drehte ihn um. Das wirbelte das Feld gehörig durcheinander. Größter Nutznießer: der Trainings-Pechvogel Adam Galas. Nach der Chaos in der ersten Kurve fand sich Galas dann auf Gesamtrang sechs beziehungsweise Platz drei der „GT4“ Wertung wieder.

An der Spitze konnte Josef Koller sehr schnell an „BOB BAU“ vorbeiziehen. Dahinter erhöhte Krabec den Speed und glänzte mit den schnellsten Rennrunden. Am Ende sorgte der Tscheche für einen Heimsieg (gesamt und in der „GT4“ Klasse). Dementsprechend groß war bei der Truppe aus Brünn die Freude. Adam Galas holte Platz zwei der „GT4“ Wertung, vor dem Steirer Werner Gröbl. Komplettiert wurde der tschechische Erfolg durch Josef Koller. Er fuhr auf den zweiten Gesamtrang und siegte in der „Elite“ Klasse vor „BOB BAU“ und Ernst Kirchmayr.

Ebenso spektakulär waren die Kämpfe in der „Rookies Challenge“. Marcel Marchewicz siegte überlegen und holte in der Gesamtwertung den sensationellen sechsten Rang. Ein Stück weit dahinter ging es extrem knapp zur Sache. Am Ende setzte sich der Österreicher Jan Rihs im Kampf um Platz zwei gegen seinen Landsmann Mathias Pelzmann durch. Rallye-Ass Kris Rosenberger gewann das Duell gegen seinen Kollegen Gerwald Grössing mit Platz vier deutlich. Rang fünf ging an den Deutschen Patrick Sing vor Grössing.

Rennen 2

„Elite“ Pilot Josef Koller war auch beim zweiten Rennen in der ersten Startreihe zu finden, diesmal auf Pole. Vor dem Gewinner des ersten Laufes, Jan Krabec. Adam Galas war nun im Zeittraining ebenfalls dabei, er war Drittschnellster, vor Georg Silbermayr. Am Start ging alles glatt. Jan Krabec verzeichnete einen Bombenstart und machte sich umgehend aus dem Staub. Am Weg zum Gesamtsieg gab’s für Krabec keine wirklichen Gegner. Somit fuhr der Tscheche souverän zum Heim-Doppelsieg. Platz zwei gesamt und der Sieg in der „Elite“ Wertung ging an Veranstalter und Fahrer in Personalunion, Georg Silbermayr. Adam Galas war als Dritter (P2 in der „GT4“) auch im zweiten Rennlauf extrem stark unterwegs.

Das Rennen der „Rookies“ war packend und bis zur Zieldurchfahrt offen. Am Ende hatte Jan Rihs etwas mehr als eine Zehntelsekunde Vorsprung, dank denen er seinen ersten Rennsieg vor Marcel Marchewicz feiern durfte. Auf Platz drei gelang Kris Rosenberger erstmals der Sprung auf das Podest.

Endurance-Rennen

Im einstündigen Endurance-Rennen konnte RTR-Projects den Heim-Triumph perfekt machen. Es siegte die Paarung Sergej Pavlovec/Jan Krabec vor Önder Erdem und dem Duo Georg Silbermayr/Uwe Schmidt.

Alle Läufe als Re-Live Aufzeichnungen unter https://www.youtube.com/user/KTMXBOWBATTLE

