KTM X-Bow Battle – Erfolgreiches Heimspiel

Im Heimspiel des KTM X-Bow Battle am Red Bull Ring konnte sich KTM Vorstand Hubert Trunkenpolz über ein starkes Starterfeld freuen. Der Battle fand heuer gemeinsam mit der „BossGP“ sowie der „DMV-GTC“ Rennserie statt. „Das ist ein toller Rahmen, um bei unseren Freunden von Projekt Spielberg zu feiern. Hierher kommen wir besonders gerne,“ so Trunkenpolz.

Rennen 1

KTM Werkspilotin Laura Kraihamer drückte dem Event am Red Bull Ring ihren Stempel auf. Schon im ersten Qualifying war sie mit 1:34.299 absolut Schnellste. Am ehesten folgen konnte ihr CCS-Pilot Thomas Westarp. Der Deutsche stand auch auf Startposition zwei, gefolgt von Lokalmatador Werner Gröbl und dem zweiten „True Racing“ Piloten Klaus Angerhofer. Schnellster „Rookies Challenge“ Pilot war Leon Wassertheurer, der sich vor Kris Rosenberger und Brünn-Gewinner Jan Rihs durchsetzen konnte.

Ein sauberer Start führte das Feld in die erste Runde. In der vierten Kurve hatte sich Kraihamer etwas verbremst, wodurch Werner Gröbl knapp an die Polesitterin heranfahren konnte. Beim Anbremsen auf die „Schlossgold“ Kurve berührten sich die beiden leicht. Was Kraihamer zum Ritt durchs Kiesbett zwang und Werner Gröbl eine Durchfahrtsstrafe der Rennleitung einbrachte. Es folgte eine furiose Aufholjagd Kraihamers. Die brachte sie auch wieder zurück in die führende Position. Da erfolgte dann allerdings ein vorzeitiger Rennabbruch. In der Rookies Challenge hatte es einen Unfall am Ende der Start-Ziel-Geraden gegeben. Patrick Sing und Gerwald Grössing hatten sich vor der Anbremszone berührt und waren bei Höchstgeschwindigkeit in die Leitplanken gekracht. Die Ergebnisse des „Rookies“ Rennens rückten ein wenig in den Hintergrund, dennoch sei der rundenlange, packende Kampf zwischen dem Sieger Jan Rihs, Marcel Marchewicz, Leon Wassertheurer, Niclas Stumpp und Kris Rosenberger erwähnt. Die auch in dieser Reihenfolge über die Ziellinie fuhren. In der „GT4“ wurde Thomas Westarp als Sieger gewertet, Holger Baumgartner wurde Dritter. In der „Elite“ Wertung konnte sich „BOB BAU“ klar vor Uwe Schmidt und Georg Silbermayr durchsetzen. Josef Koller schrieb nach einer leichten Leitschienen-Berührung ausgangs Kurve eins leider eine Nullnummer.

Rennen 2

Pole-Position, schnellste Rennrunde, Gesamtsieg und Sieg in der GT4-Klasse – am Samstag ließ Laura Kraihamer keine Zweifel an Ihrer Dominanz, für Kraihamer eine optimale Vorbereitung auf das nächste Woche stattfindende ADAC GT4 Germany Rennen am Red Bull Ring. Rang zwei der „GT4“ ging an Werner Gröbl. Dritter wurde Thomas Westarp, der an seine Performance von Freitag nicht ganz herankam. Ein tolles Rennen fuhr einmal mehr „BOB BAU“. Er wurde überlegener Sieger der „Elite“ Wertung und sogar Gesamt-Zweiter. Gänzlich ohne große Zwischenfälle lief dann das zweite „Rookies Challenge“ Rennen ab. Am Ende hatte Jan Rihs die Nase erneut klar vorne, nachdem er schon die Pole-Position erzielt hatte. Platz zwei ging erneut an Marcel Marchewicz, dieses Mal allerdings gerade einmal vier tausendstel Sekunden vor Kris Rosenberger. Guter Vierter wurde Leon Wassertheurer. Etwas durchwachsen war das Wochenende für Matthias Pelzmann, der im Kampf um die Gesamtwertung mit 81 Punkten nun schon deutlich hinter den beiden Gesamtführenden Marcel Marchewicz (121 Punkte) und Jan Rihs (107 Punkte) liegt.

Endurance-Rennen

Das Einstunden-Rennen wurde dieses Mal mit den Teilnehmern der DMV-GTC gemeinsam bestritten. Die KTM X-Bow Teams konnten gegen die nominell deutlich stärkere Konkurrenz eine super Figur abgeben. Am besten kam das Duo Laura Kraihamer/Reinhard Kofler zurecht. Es belegte den neunten Gesamtrang und gewann die „GT4“ Wertung vor Hubert Trunkenpolz/Klaus Angerhofer und der Paarung Werner Gröbl/Reini Sampl. Besonders bemerkenswert: Reini Sampl sitzt nach einem Unfall vor einigen Jahren im Rollstuhl und bestritt das Rennen mit einem speziell umgebauten KTM X-Bow GT4. In der erstmals ausgetragenen „Rookies Endurance“ siegte Kris Rosenberger vor den Vater-Sohn-Paarungen Horst von Saurma/Leon Wassertheurer und Clemens Drexel/Daniel Drexel.

