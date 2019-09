KTM X-Bow Battle – Packendes Saison-Finale

Der Abschluss der 10 Jahre-Jubiläums-Saison der KTM X-Bow Battle bescherte Zuschauern und Fahrern ein packendes Saison-Finale. Die attraktive Markenpokal-Rennserie gastierte zum ersten Mal auf dem Hungaroring. Als Gastserie bei der Blancpain GT Sprint Series.

Vorausblickend auf die nächste Saison meinte X-Bow Battle Gründer und Veranstalter Georg Silbermayr: „Wir möchten nächstes Jahr wieder mehr Elite-Starter in die Battle bringen. Das Interesse ist da, wir sind bereits mit einigen Piloten im Gespräch. Und – es bereits jetzt erste Anfragen für die ‚Rookies Challenge‘ Klasse. Wir stecken mitten in den Planungen und werden schon sehr bald nähere Details bekanntgeben.“ Aber alles der Reihe nach.

Rennen 1

„BOB BAU“ schnappte sich im Qualifying – nach Regenschauern begann es aufzutrocknen – sensationell die Pole-Positon, GT4-Pilot Reinhard Kofler konnte nicht mehr kontern.

Nach dem (Safety-Car geführten) Start dauerte es aber nicht lange, bis Kofler die Führung übernahm. Er konnte sich absetzen und demonstrierte sein Ausnahmekönnen. Sein Laufsieg war nie gefährdet, hinter ihm kam GT4-Jahresgesamtsieger Thomas Westarp auf dem zweiten Platz ins Ziel. Gesamtrang drei und der Sieg in der „Elite“ Wertung ging an Georg Silbermayr. Dabei profitierte er auch vom Reifen-Fehlgriff seines Kontrahenten „BOB BAU“. Wegen noch feuchter Strecke vertraute man auf Regenreifen – die falsche Entscheidung. Für den türkischen GT4-Piloten Önder Erdem und den Deutschen Uwe Schmidt, der in der „Elite“ Klasse an den Start ging, brachte der Griff zu den richtigen Reifen – Slicks – aber gute Platzierungen. Erdem wurde Fünfter, Schmidt fuhr von Startplatz 19 bis auf Rang sechs nach vor.

Am meisten Action gab es wie gewohnt von den Piloten der „Rookies Challenge“. Die war auch diesmal ein bunter Mix aus Junioren, Quereinsteigern und X-Bow Neulingen. Mit Rennsport auf höchstem Niveau. Mit einem erneuten Sieg sorgte Marcel Marchewicz für die vorzeitige Entscheidung in der „Rookies“ Gesamtwertung. Sensationeller Zweiter wurde KTM Motorrad-Ass Mika Kallio. Der Finne kam in seinem ersten Autorennen perfekt zurecht und konnte den ungarischen Lokalmatador Csaba Walter auf Platz drei verweisen. Rang vier ging an Jan Rihs, gefolgt von Sven Förster, der sein erstes Rundstreckenrennen mit großem Erfolg beendete.

Rennen 2

Der Regen hatte sich verzogen. Qualifying und Rennen verliefen am zweiten Tag trocken – aber nicht minder spektakulär. Die Pole schnappte sich Thomas Westarp vor dem Tschechen Josef Koller.

Nach einem turbulenten, dennoch sauberen Start sorgte „BOB BAU“ für die erste Schrecksekunde. Er wurde plötzlich langsamer. Allerdings nahm sich der Österreicher nach einer Berührung in der Startrunde nur aus Vorsicht aus den Zweikämpfen heraus. Danach fuhr er ohne Probleme ins Ziel. Und damit zum „Elite“ Gesamtsieg. An der Spitze hatte Thomas Westarp diesmal keine Gegner. Er kam als Erster ins Ziel und konnte einen weiteren Gesamt- sowie „GT4“ Sieg für sich verbuchen. Starker Zweiter wurde Josef Koller. Georg Silbermayr wurde Dritter (Zweiter der „Elite“).

Platz vier ging sensationell an den schnellsten Rookies-Challenge-Piloten. Das war Lokalmatador Csaba Walter, was seine zahlreichen Fans sichtlich begeisterte. Die Plätze zwei und drei der „Rookies“ gingen an die beiden jüngsten Teilnehmer, Jan Rihs und Leon Wassertheurer. Letzterer konnte sich dank seines Podiumsplatzes hinter Marchewicz und Rihs noch den guten dritten Platz der Gesamtwertung sichern. Zweirad-Profi Mika Kallio stand sensationell auf der „Rookies“ Pole-Position, konnte im Rennen aber nicht ganz mit den ersten drei mithalten. Er wurde immerhin noch toller Vierter. Das GT4-Podium komplettierten Önder Erdem und Laura Kraihamer. Die Salzburgerin lag lange Zeit in der Spitzengruppe. Sie verlor aber bei einem Ausrutscher wertvolle Zeit. Noch schlimmer erging es Vorjahres-Champion Holger Baumgartner. Der Steirer wollte einen schönen Saison-Abschluss feiern. Er konnte aufgrund von Technik-Troubles aber weder im ersten noch im zweiten Rennen starten.

Abschließend meinte Michael Wölfling, Geschäftsführer der KTM Sportcar GmbH: „Wir durften ein extrem spannendes ‚Rookies Challenge‘ Jahr erleben. Mit sensationellen Rennen und einer Titelentscheidung am letzten Rennwochenende. Die Nachfrage für die nächste Saison ist bereits jetzt da. Wir liegen also mit unserem Konzept genau richtig.“ Möge die 11. „Battle“ Saison bald beginnen.

