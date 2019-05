KTM X-Bow GT4 Teams – Starkes Renn-Wochenende

Mit einem Sieg in den USA und guter Performance am Nürburgring absolvierten die KTM X-Bow GT4 Teams ein starkes Renn-Wochenende.

Mosport

Auf der legendären Rennstrecke von Mosport (Kanada) machte Nicolai Elghanayan mit der Pole-Position bereits im Vorfeld klar, dass er zu den Sieganwärtern zählt. Im Rennen selbst lieferte der Youngster dann einen rundenlangen, spektakulären Zweikampf mit Routinier Spencer Pumpelly. Mit unzähligen Überholmanövern. Wenige Minuten vor Ende des 50-Minuten-Rennens die entscheidende Aktion von Elghanayan: Mit einem Kraftakt presste er sich kurz nach Start-Ziel an Pumpelly vorbei. Er gewann etwas Vorsprung und konnte den Abstand so vergrößern, dass der Porsche-Pilot chancenlos war. Damit gewann Nicolai Elghanayan sein erstes „Pirelli GT4 America“ Sprint-Rennen des Jahres. „Unser KTM X-Bow GT4 war perfekt. Und die Strecke hier in Mosport liegt uns. Das ist ein wunderschöner Tag!“

Nürburgring

Zufriedene X-Bow GT4 Piloten auch tausende Kilometer von Mosport entfernt. Am teilweise verregneten Nürburgring. Dort wurde das offizielle Qualifying für das bevorstehende 24-Stunden-Rennen gefahren. Da nimmt KTM X-Bow Partner Teichmann Racing mit insgesamt drei GT4 Rennfahrzeugen teil. Zwei der Autos fuhren auch das sechsstündige Quali-Rennen und konnten es problemlos auf den hervorragenden Plätzen 40 und 48 beenden. Ein respektables Ergebnis bei über 30 GT3-Fahrzeugen und 97 Startern insgesamt.

Am Auto mit Nummer 111 saßen neben „Maximilian“ und Andreas Tasche die „True Racing“ Piloten Laura Kraihamer und Reinhard Kofler. Die waren am Ende mit Platz 40 zufrieden: „Es war sehr wichtig, die Nordschleifen-Kenntnisse wieder aufzufrischen“, so Laura Kraihamer. Für Reinhard Kofler war es das erste Mal im „Permit A“ Auto: „Nachdem ich mich über die letzten Rennen im Permit-B-Auto qualifiziert habe, war das diesmal schon etwas unterhaltsamer. Ich denke, wir haben wichtige Erkenntnisse gewonnen. Wir sind für das große Rennen im Juni perfekt vorbereitet!“

