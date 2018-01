KTM X-Bow GT4 – Verkaufsstart des 2018er Modells

KTM X-Bow GT4 – Verkaufsstart des 2018er Modells. Der KTM X-Bow GT4 gilt in der aktuell boomenden GT4-Kategorie als echtes Pionier-Fahrzeug: Bereits seit 2015 ist der in Kooperation von KTM Sportcar GmbH und Reiter Engineering entwickelte beziehungsweise gebaute Rennwagen mit internationaler Homologation in vielen Rennserien rund um den Globus erfolgreich unterwegs. Für das nun bevorstehende vierte Motorsportjahr erfährt der KTM X-Bow GT4 eine umfangreiche Überarbeitung, bei der die weitere Erhöhung der Laufleistung sowie eine nochmalige Verringerung der Running Costs im Fokus der Entwicklungstätigkeit standen.

Dafür wird unter anderem ein verstärktes Getriebe von Holinger mit den Kennbuchstaben MF verbaut, das nicht nur auf 700 Nm permanent Drehmoment ausgelegt ist, sondern das auch die Laufleistung auf 10.000 km verdoppelt. Weiters wurde auch die Laufleistung der Fahrwerkskomponenten wie Querlenker oder GT3-Zentralverschlussnaben auf 20.000 km erhöht, was die Kilometer-Kosten insgesamt auf 3,90 Euro drückt.

Um den KTM X-Bow GT4 noch besser auf die Anforderungen der Kundenteams abzustimmen, verfügt das MY 2018 nun über eine neues Motorsteuergerät vom Typ Motec M142, welche die bisherige Serien-ECU ersetzt und zudem einen vollständigen Motorsport-Kabelbaum inklusive elektronischer Sicherungsbox beinhaltet. Ein neues Bedienpaneel im Cockpit verbessert die Benutzerfreundlichkeit für die Piloten, die ab sofort auf eine Motorsport Traktionskontrolle (GT3-Technologie) sowie einen LMP-Headrest vertrauen können.

Der Preis für den KTM X-Bow GT4 2018, der ab sofort bestellbar ist, beträgt 152.360 Euro (netto). Am Produktionsplan stehen insgesamt 15 Stück für das Frühjahr 2018, wobei die Februar-Produktion bereits ausverkauft ist.