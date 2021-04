KTM X-Bow GTX – Hattrick am Red Bull Ring

Bei der Heim-Premiere am Red Bull Ring holte der KTM X-Bow GTX den Hattrick. Besser hätte die Österreich-Premiere des X-Bow GTX auf der Heimstrecke in Spielberg nicht laufen können. In allen drei Rennen, in denen der neue österreichische Supersportwagen an den Start ging, wurde er von seinen Piloten auch zum Sieg pilotiert. Die versammelte Konkurrenz hatte keine Chance gegen den Carbon-Renner.

TCM – Sieg in beiden Rennen

Dabei startete das TCM – „Touring Car Masters Austria“ – ausgezeichnet besetzt in die neue Saison. Im Rahmen des Histo-Cup wurde das erste Rennwochenende des Jahres auf dem Red Bull Ring ausgetragen. 18 GT- und Tourenwagen gingen samstags in das 10-Runden-Rennen. Das war von Beginn an vom Zweikampf Rupert Atzberger (X-Bow GTX) gegen Georg Karner (Porsche 911 GT3 Cup) geprägt. Am Ende hatte der Bayer Atzberger das bessere Ende für sich. Er gewann damit gleich sein allererstes Rennen mit dem neuen Auto. Am Sonntag wollte die Porsche-Fraktion Revanche. Doch auch wenn Ruper Atzberger zwischendurch die Führung an Georg Karner abgeben musste, setzte er sich schließlich erneut durch.

Sieg auch im Stundenrennen

Sonntagmittag ging dann noch das einstündige „Ravenol Endurance Race“ über die Bühne. Dafür hatte sich der Mann aus Bayern prominente Verstärkung aus den Niederlanden geholt. Niemand geringerer als Peter Kox wechselte sich mit Atzbergers am Steuer ab. So war es am Ende nicht überraschend, dass das Duo auch das dritte Rennen mit dem neuen Auto nach einer Stunde mit einem Sieg beschließen konnte.So komplettierte sich der Hattrick für den KTM X-Bow GTX am Red Bull Ring.

Rupert Atzberger: „Ein tadelloses Rennwochenende, das mir großen Spaß gemacht hat. Der KTM X-Bow GTX ist einfach das perfekte Auto für einen Gentleman-Fahrer.“ Peter Kox bestätigte das: „Ein tolles Auto. Es lässt sich spielerisch leicht fahren, hat genügend Leistung und Top-Speed.“ Damit hat der X-Bow GTX bislang bei allen Rennversanstaltungen, bei denen er an den Start ging, den Gesamt- oder den Klassensieg geholt. Eine beeindruckende Bilanz.

