KTM X-Bow stark vertreten

Im Rahmen der Essener Motor Show sind die KTM X-Bows stark vertreten.

Das Highlight aus sportlicher Sicht ist dabei das Meisterauto der ADAC GT4 Germany. Der Felbermayr-Reiter KTM X-Bow GT4, der beiden Gesamtsieger Eike Angermayr und Mads Siljehaug. Mit dem in klassisch blauen Felbermayr-Farben gehaltenen Fahrzeug konnte das österreichisch-norwegische Duo in einem spektakulären, spannenden Saison-Finale auf dem Sachsenring die Premieren-Saison der ADAC GT4 Germany gewinnen.

X-Bow Racing

Ein weiterer KTM X-Bow GT4 findet sich auf dem Stand von Teichmann Racing. In diesem Fall ist es ein Auto aus dem „KTM X-BOW CUP powered by MICHELIN“, welcher im Rahmen der VLN ausgetragen wird und im Jahr 2020 in seine vierte Saison startet. Ein weiterer Cup, nämlich der X-Bow Cup Europe ist dort ebenfalls präsent. Die Markenpokal-Einstiegsrennserie kann bereits ab sensationellen 45.000,- EUR (netto) für die Saison 2020 (5 Events, 10 Rennen) gebucht werden, sogar die Versicherung ist hier bereits inkludiert! Für alle Straßen- und Track-Day-Fahrer hat Teichmann außerdem die Modelle KTM X-Bow R und KTM X-Bow GT am Stand.

Auch KTM X-Bow Partner Wimmer Rennsporttechnik stellt auf seinem Stand einen üppig getunten KTM X-Bow RR aus. Last but not least zeigt Tuning-Ikone Jean-Pierre Krämer aka „JP“ auf seinem Stand einen stark modifizierten, spektakulären KTM X-Bow, der die Herzen der Tuning-Gemeinde höherschlagen lässt.

Siegerehrungen

Während im Rahmen der Essen Motor Show einige Meisterehrungen stattfinden, haben die Siegerehrungen der KTM eigenen Markenpokal-Rennserie „X-BOW BATTLE“, sowie die Siegerehrung des „KTM X-BOW CUP powered by MICHELIN“ schon am vergangenen Wochenende stattgefunden. In Wien wurden von Veranstalter Georg Silbermayr unter anderem Thomas Westarp (GT4), „BOB BAU“ (Elite) und Marcel Marchewicz (Rookies Challenge) für ihre jeweiligen Gesamtsiege in der „BATTLE“ geehrt. Mit Marcel Marchewicz durfte erstmals ein „Rookie“ den Wanderpokal für den erfolgreichsten (weil punktebesten) Fahrer aller Klassen mit nach Hause nehmen. Und am Nürburgring übernahmen die drei Bestplatzierten des „X-BOW CUP“ ihre Pokale und Preisgeld-Schecks im Rahmen der „Night of Champions“ der VLN. Georg Griesemann durfte sich als Gesamtsieger über 15.000,- EUR freuen, Youngster Florian Bodin bekam 10.000,- EUR für Platz zwei und der gesamt Drittplatzierte Stephan Brodmerkel erhielt immerhin noch 5.000,- EUR aus den Händen von KTM Werkspilotin Laura Kraihamer.

