KTM X-Bow – Track Days 2021

Nicht weniger als fünf KTM X-Bow Track Days stehen 2021 zur Auswahl. In Kooperation mit dem „Projekt Spielberg“ mietet sich die KTM Sportcar GmbH auf dem Grand-Prix Kurs in der Steiermark ein. Und zwar am 08. 4., 25. 5., am 7. und 8. 9. sowie am 28. 10. KTM bietet damit Kunden, Freunden, Kaufinteressenten und vor allem allen Rennteams perfekte Testbedingungen an. Auf der berühmten Formel-1-Rennstrecke.

Es gibt völlig neue Einteilung in die Gruppen „Race“ und „Discover X-Bow“. Weiters eine strikte Teilnehmer-Limitierung. Und zwei jeweils 100 Minuten lange „Open Pitlane“ Sessions zu Beginn und am Schluss des Tages. Somit optimale Testbedingungen für alle Interessengruppen. Für die „Discover X-Bow“ Stints stehen alle KTM X-Bow Modelle für Testfahrten zur Verfügung.

Erfahrene Interessenten können die neuesten Modelle KTM X-Bow GTX und KTM X-Bow GT2 natürlich auch in den „Race“ Sessions erfahren. Insgesamt stehen hier 300 Minuten Track-Time zur Verfügung. Großzügige Begrenzungen gibt es bei den Lärmvorschriften. Am 08. 4. liegt die Grenze bei 123 db, am 25. 5. bei 132 db. Im Herbst bei 123 db (07. 9.), 132 db (08. 9.) bzw. 123 db (28. 10).

Äußerst attraktiv auch die Preise der KTM X-Bow Track Days 2021

Die Nennung für ein Fahrzeug in der Kategorie „Race“(300 min.) kostet 1.390 Euro netto. Für KTM Rennteams mit einem KTM X-Bow RR, GT4, GTX oder GT2 kostet die Nennung netto nur 1.190 Euro. In der Gruppe „Discover X-Bow“ sind für den ganzen Tag (5 Stints à 25 Minuten Track-Time) mit dem eigenen straßenzugelassenen KTM X-Bow 490 Euro netto fällig. Darüber hinaus können Interessenten ihren persönlichen KTM X-Bow R auch direkt bei KTM anmieten: Pro Stint (25 Minuten Track-Time) kostet das „Arrive and Drive“ Package 490 Euro netto. Ein ganzer Tag (5 Stints à 25 Minuten) kostet netto 1.990 Euro.

Die heurigen KTM X-Bow Track Days am Red Bull Ring im Überblick

08. 4.

25. 5.

7. und 8. 9.

28. 10.

Kontakt für Buchungen Birgit Kampl, Event Coordinator

+43 676 37 90 887 birgit.kampl@ktm.com

