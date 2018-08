Kurzschlussgefahr – VW ruft 700.000 Autos zurück

Weltweit ruft Volkswagen 700.000 Fahrzeuge der Modelle Tiguan und Touran zurück in die Werkstätten. Grund sei eine Lichtleiste am Panoramadach. In diese kann Feuchtigkeit eindringen, die dann zu einem Kurzschluss führen könne, sagte ein VW Sprecher am Montag. Zuvor hatte das Portal „KFZ-Betrieb“ online darüber berichtet. In Österreich sind 8.260 Autos betroffen. Konkret sind 6.680 Tiguan sowie 1.580 Touran von dem Rückruf betroffen, so Generalimporteur Porsche Austria. Die Halter werden schriftlich informiert.

Aktuelle Modellgeneration ist betroffen

Betroffen sind die Fahrzeuge der aktuellen Modellgeneration welche bis zum 5. Juli hergestellt wurden. Der Kurzschluss in der Lichtleiste verursacht einen Schmorschaden am Dachhimmel. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zu einem Brand. Generell können die Besitzer ihre Fahrzeuge bis zur Reparatur weiter benutzen.

Wenns flackert – ab in die Werkstatt

Außer es treten ungewöhnliche Symptome auf. Das erste Zeichen für einen Kurzschluss sei, dass die Ambientbeleuchtung ausfalle, so der Sprecher. Dann sei bereits etwas Feuchtigkeit im Steuergerät. Sollte der Besitzer im Bereich des Dachhimmels schon erste, braune Flecken sehen, so sollte man sofort in die Werkstatt fahren. VW arbeite derzeit noch an einer Abhilfe, die aber in Kürze fertig entwickelt sei.

Betroffen sind Fahrzeuge mit großem Schiebedach und Ambientbeleuchtung

In Deutschland sind etwa 30.000 Fahrzeuge vom Typ Tiguan und rund 22.500 Touran betroffen. Es geht um Autos, die mit großem Schiebedach und der Ambientebeleuchtung ausgestattet sind.

