KW automotive intensiviert Partnerschaften im Motorsport mit Aston Martin

Die weltweite Begeisterung für den Kundensport erfährt derzeit einen regelrechten Boom, von dem auch KW automotive, ein führender Hersteller von Fahrwerksystemen, profitiert. Mit der jüngsten Partnerschaft zwischen KW automotive und Aston Martin Racing wird diese Dynamik weiter vorangetrieben. Ab 2024 werden die neuen Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo und Aston Martin Vantage AMR GT4 Evo Rennwagen mit den innovativen KW Solid Piston Motorsportdämpfern ausgestattet.

Die Entscheidung für KW automotive unterstreicht die langjährige Motorsporttradition von Aston Martin, die sich über mehr als ein Jahrhundert erstreckt. „Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir Aston Martin Racing für uns gewinnen konnten. Die Marke steht weltweit für Motorsport auf höchstem Niveau“, erklärt Thomas Rechenberg, Bereichsleiter KW Motorsport. Aston Martins Motorsportgeschichte, geprägt durch Erfolge wie den Gewinn der Sportwagen-Weltmeisterschaft und der 24 Stunden von Le Mans im Jahr 1959, erhält durch die Partnerschaft mit KW automotive eine neue Dimension.

Perfekter Partner

Die Einführung der KW Solid Piston Dämpfer markiert einen bedeutenden Fortschritt in der Entwicklung von Rennfahrwerken. „Die Evo-Varianten unserer GT3- und GT4-Autos haben dank der KW-Dämpfer signifikante Verbesserungen in Präzision und Fahrbarkeit erzielt“, so Huw Tasker, Head of Partner Racing bei AMR. Besonders hervorzuheben ist die Solid-Piston-Technologie von KW, die durch ihr einzigartiges Design und die hochfrequente präzise Funktion bei geringem Ventilhub überzeugt. Diese Technologie ermöglicht es, die Dämpferleistung optimal an die Bedürfnisse der Fahrer und die spezifischen Anforderungen der Rennstrecke anzupassen.

Die Herausforderungen bei der Entwicklung passgenauer Dämpferlösungen für den Aston Martin Vantage AMR GT3 Evo und GT4 Evo wurden durch die enge Zusammenarbeit zwischen KW automotive und Aston Martin Racing gemeistert. „Wir haben eine maßgeschneiderte Lösung für die Doppelquerlenkerachsen entwickelt, die eine präzise Abstimmung der Fahrwerke ermöglicht“, erklärt Florian Heer von der KW Motorsportabteilung. Diese Zusammenarbeit führte zu einer Fahrwerklösung, die es den Fahrern ermöglicht, auf dem Rennkurs konstant hohe Leistungen zu erbringen und das Maximum aus ihrem Fahrzeug herauszuholen.

Maßgeschneiderte Lösungen

Neben der Partnerschaft mit Aston Martin setzt eine wachsende Zahl von Automobilherstellern auf die Qualität und Leistungsfähigkeit der KW Racing Dämpfer. BMW, Mercedes-AMG, Porsche und Toyota vertrauen ebenfalls auf die Kompetenz von KW im Kundensport. Dieses Engagement unterstreicht KWs Position als weltweit führender Anbieter von Rennsportfahrwerken und bekräftigt das Unternehmen in seinem Anspruch, durch Innovation und Qualität den Motorsport weiterhin maßgeblich zu prägen.

Mit der Einführung der Solid Piston Dämpfer für die neuesten Aston Martin Rennwagen und der Erweiterung der Partnerschaften im Motorsport setzt KW automotive neue Standards im Rennsportfahrwerksbereich. Die Motorsportgemeinde darf gespannt sein, welche weiteren Erfolge diese Technologie auf den Rennstrecken der Welt ermöglichen wird.

