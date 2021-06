Kymco Like II 50i – Jetzt sportlicher

Kymco hat den Like auf Euro 5 umgestellt, der Like II 50i wird damit jetzt sportlicher. Man bietet den Roller nicht nur in der 125er-Version, sondern nun auch in der Kleinkraftradklasse bis 45 km/h zusätzlich als „S“ an. Er unterscheidet sich von der klassischen Version des 50i. Unter anderem durch einen flacheren und eckigeren Scheinwerfer. Eine geänderte Lenkerverkleidung und eine etwas anders gefärbte Sitzbank. Außerdem verzichtet die neue Variante auf einige Chromelemente. Um so jetzt sportlicher zu wirken. Als Farben stehen wie beim 125er-Pendant Schwarz Matt und Speed Orange zur Wahl.

