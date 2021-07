Kymco New People S – 200er folgt auf 150er

Kymco vergrößert den Hubraum des New People S, auf den 150er folgt der 200er. Künftig vermarktet Kymco den New People S als als 200er. Einen ähnlichen Schritt hat kürzlich auch Peugeot mit dem Tweet vollzogen. Der 163-ccm-Motor des Kymco leistet knapp 15 PS/11 kW. Fahrfertig wiegt der Roller 135 Kilogramm. Auch der 200er verfügt, wie alle Modelle der New-People-S-Baureihe über eine große Windschutzscheibe. Und über Handschützer, zwei USB-Buchsen sowie ein Topcase in Fahrzeugfarbe. Den Normverbrauch gibt der Hersteller mit 2,7 Litern je 100 Kilometer an.

