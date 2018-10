Kymco überarbeitet sein ATV-Flaggschiff

Kymco wird das MXU 700 EXi EPS umfassend überarbeiten. Das Flaggschiff im ATV-Programm der Marke wird ab Herbst nächsten Jahres in modernisiertem Design vorfahren.

Bessere Geländetauglichkeit

Die Bodenfreiheit wird durch neue Räder erhöht und der auf 21 Liter vergrößerte Tank unter die Sitzbank verlegt, was vorne Platz für mehr Stauraum schafft und für eine bessere Gewichtsverteilung sorgen wird. Die mächtige Front mit hochgezogenem Kühlergrill hat einen Sturzbügel in Fahrzeugfarbe und LED-Doppel-Rundscheinwerfer mit intergrierten Blinkern. Für verbesserten Rundum-Schutz sorgen zahlreiche Verkleidungen, die zum Großteil in Fahrzeugfarbe lackiert sind.

Verschiedene Zulassungstypen

Der 700-Kubik-Einzylinder leistet in der offenen Version 48 PS. Neben der LoF-Version (gilt nur bei unseren deutschen Nachbarn) soll es auch eine Zulassung nach der Traktorklasse T3B mit 60 km/h Höchstgeschwindigkeit geben. Das Kymco MXU 700 EXi hat serienmäßig eine elektronische Lenkunterstützung, stufenlose Variomatik, zuschaltbaren Allradantrieb, Vorderachssperre, Untersetzungsgetriebe und Bergabfahrhilfe. (ampnet/jri)

Teilen mit: Twitter

Facebook

Google

WhatsApp