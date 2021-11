LA Autoshow – Ioniq Concept Seven

Hyundai hat bei der LA Autoshow das SUEV Ioniq Concept Seven präsentiert. Das Seven-Konzept schlägt ein neues Kapitel für die Submarke Ioniq auf. Es ist das neueste Vorzeigemodell für batterieelektrische Fahrzeuge.

SUV neu definiert

Das Seven-Konzept basiert auf der Electric-Global Modular Platform (E-GMP), einer speziellen BEV-Plattformarchitektur. Der lange Radstand und der ebene Boden der ermöglichen eine völlig neue Fahrzeugarchitektur. Der Seven hat eine aerodynamische Silhouette, die sich intuitiv von einem typischen SUV unterscheidet. Mit einer nach unten gezogene vordere Kante der Motorhaube. Die stromlinienförmige Dachlinie und der lange Radstand vermitteln einen klaren Bruch mit traditionellen SUVs mit Verbrennungsmotor.

Der voluminöse Auftritt, gepaart mit den minimalistisch gestalteten Elementen des Seven kontrastiert zu seiner kraftvollen Haltung. Und dem souveränen, robusten Erscheinungsbild. Unterstützt wird das auch durch Räder, Die sind mit integrierten Active Air Flaps ausgestattet. Je nach Anforderungen an die Bremsenkühlung oder zum Verringern des Luftwiderstandes lassen sie sich aus- oder einfahren. Und bei Dunkelheit ist der Seven leicht an der charakteristischen parametrischen Pixel-Lichtsignatur zu erkennen.

Interieur im Lounge-Stil

Die Rauminnovation, bietet mehr Freiheit als je zuvor. Der Radstand beträgt 3,2 Meter, dank der Idee, die Achsen noch weiter auseinander zu verbauen. Und der ebene Boden ermöglicht es, eine Alternative zu den traditionellen Sitzreihen zu entwickeln. Ein fließendes Innenraumlayout. Rahmenlose, gegenläufige Türen bieten einen großzügigen Zugang zum Innenraum mit einer völlig neuen Innenraumarchitektur. Gemeinsam mit der stromlinienförmige Dachlinie, eröffnen sich neue Möglichkeiten, den Innenraum wie eine Premium-Lounge zu gestalten.

Der Fahrersitz ist mit einem versenkbaren Joystick ausgestattet, der bei Nichtgebrauch verschwindet. Das schlanke Cockpit und die integrierten Bildschirme unterstreichen den Lounge-Charakter. Mit drehbaren Lounge-Sesseln und einer geschwungenen Sitzbank wählt man bei der Sitzanordnung einen neuen Ansatz. Die Sitzanordnung lässt sich je nach Fahrmodus (autonom oder vom Fahrer bedient) individuell anpassen.

Das flexible Raumangebot und viele Bedienelementen im Innenraum kann man individuell auf die Fahrgäste abstimmen. Dieser Ansatz symbolisiert die Zukunft der Mobilität und Konnektivität. Der Dachhimmel verfügt über einen Panoramabildschirm. Er kann verschiedene Stimmungen einspielen, um Entspannung und Wohlbefinden während der Fahrt zu garantieren.

Der Seven verwendet verschiedenste umweltfreundliche Materialien und bietet führende Hygienemerkmale wie das Hygiene Airflow System und die UVC-Entkeimung. Hyundai setzt bei den Lackierungen des Seven Biofarben ein und im gesamten Innenraum wiederverwertete und erneuerbare Materialien.

Starke Performance und über 480 Kilometer Reichweite

Dank der E-GMP-Plattform ist es dem Seven möglich, ausgezeichnete Reichweiten und ultraschnelles Laden zu gewährleisten. So kann an einer 350-kW-Ladestation in zirka 20 Minuten von 10 Prozent auf 80 Prozent geladen werden. Das Konzept Seven ist auf eine Zielreichweite von über 480 km ausgelegt. Neben dem Ioniq Concept Seven zeigt Hyundai bei der LA Autoshow auch den Ioniq 5.

